國內第1個國際競圖的治水計畫 虎尾潮10月招標動工

水利署以4.5億元推動雲林最大的「虎尾潮」河川治理計畫，是國內第1個設計圖採國際競標案，水利署長賴建信今天應立委蘇治芬邀請到虎尾與民座談，說明治水與景觀工程，並宣布第1期工程今年10月招標，年底動工，建造景觀橋及虎尾糖廠周邊北港溪灘地整治，連同虎尾百年糖廠打造成兼具人文、防洪、生態休閒的韌性城鎮標竿。

蘇治芬說，虎尾潮除了治水還突破新舊歷史空間的侷限，把位在新市區的農博公園透過國際級專業空間設計，和舊社區的「虎尾潮」河川景觀縫合一起，藉由治水防洪把虎尾打造成最潮的韌性城鎮。

2019年蔡英文總統到雲林視察北港溪前瞻水環境建設時，站在虎尾糖廠酒精槽百年古蹟前，期盼治水也應納入具歷史價值的糖文化，因而催生了「虎尾潮」計畫，將把虎尾打造成韌性承洪、水岸縫合的新城鎮。

負責推動「潮計畫」的水利署，首度打破固有行政格局，2021年祭出百萬元進行設計圖國際競標，吸引包括荷蘭等國內外多個專業設計團隊競逐，最後由曾經設計台南河樂廣場的都市里人設計團隊，以「虎尾水塘場」獲得首獎。

賴建信細說計畫原由，強調虎尾潮是台灣第1件水利工程的國際競標案，希望結合防洪治水、自然生態、休閒遊憩，讓虎尾成為台灣韌性城市的標竿；未來結合糖廠打造酒精槽遺址公園，融合虎尾糖都產業歷史元素，更將攸關虎尾水利的安慶圳一併整治，水岸疏洪縫合成為示範河道，透過景觀設計重塑複合親水空間；從治水、生活到產業系統規畫，一體成形。

賴建信指出，虎尾潮計畫工程經費4.5億元，分3期執行，第1期1.9億元工程預定今年10月招標12月開工，2年完工。第5河川局長吳明華說，1期工程有河濱運動平台、綠色大階梯、多功能大草坪、生態營造區、食驗農田、洪泛平原、棲地保留區、先驅樹林和既有濱溪植栽等。

在場民眾均期待工程推動但也憂心防汛期間，溪水暴漲將毀損設施，賴建信說，工程結合原有河川生態及滯洪系統，不會因洪水沖刷受損，大水過後再作清理即可恢復使用。