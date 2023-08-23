台南玉秀雙語辦公益機器人營隊 劉育菁代表市長送「成功爆抱」
台南市玉秀雙語小學籌備處攜手中華機器人科技教育學會、台南地區農會，以「Coding x鹽水玉秀機器人設計let’s go」為主題，今起辦理3天公益機器人營隊，市長黃偉哲的妻子劉育菁也代表市長到場勉勵。籌備主任周玉霜說，未來會繼續推出類似課程，以嘉惠溪北地區學校學生，希望讓所有孩子都有機會參加。
這次營隊招收30名來自鹽水、麻豆、口埤國小等13所學校學童，劉育菁開幕致詞時，希望參加營隊的小朋友認真學習機器人設計，孩子拿到的鄭成功爆米花代表市長的祝福，讓3天的活動成功爆抱。對於營隊輔導員的活動設計，劉育菁讚譽有加，期待3天後的成果能令人眼睛一亮。
中華機器人科技教育學會理事長洪駿命說，營隊課程融入鹽水在地特色，如仿鹽水遶境的「遶境機器人」，過程中搭配團康活動，讓參加的學生以快樂的心情，學習機器人積木、機器人神射手（連桿原理）、機器人走迷宮、機器人拼圖循線及機器人打鐵小專家等5個課程，讓小朋友從認識鹽水文化中學習機器人與程式設計。
擔任隊輔總召的瀛海中學學生翁睿廷、副總召姜瑀蕎表示，營隊從學習活動的企畫、機器人課程設計、口語表達及各項工作安排等，雖然過程中遇到許多困難，但立即與老師討論，找出最好的解決方式，希望3天營隊能讓營隊小朋友玩得開心。
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