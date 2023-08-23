台南登革熱新增106人累積1961例 莊人祥：10年來次高

台南市今天本土登革熱確診病例大增106例，累積1961例，疫情持續嚴峻，衛福部疾病管制署長莊人祥署南下視察登革熱防疫，他指氣候不穩定高溫且多雨，致疫情急遽上升，病例數達10年次高，提醒長者或有慢性病史民眾都是登革熱重症的高風險族群，千萬不能掉以輕心。

今日106例分布狀況為安南區31例，東區21例，永康區19例，北區14例，南區10例，仁德區及關廟區各3例，中西區及歸仁區各2例，安平區1例，年齡介於2歲至94歲。

疾病管制署長莊人祥由市府副秘書長尤天厚、衛生局長蘇世斌及永康區長陳勝楠陪同，至疫情嚴峻的永康區視察，訪視砲兵訓練指揮部及鄰近高風險社區和學校等，瞭解目前防治概況，聽取地方意見及需求，並給予專業建議與指導。

莊人祥表示，最近高溫且多雨，致使登革熱疫情急遽上升，病例數達10年次高，僅次於2015年。他說，南管中心每日派遣機動防疫隊協助督導與確認化學防治及社區孳清的成效，自疫情以來已出動超過1300人次。由於今年確診病例約有40%是60歲以上長者，提醒長者或有慢性病史者都是登革熱重症的高風險族群，一旦感染登革熱可能病程變化迅速，千萬不能掉以輕心。

他說，如出現腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等）、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，應盡速就醫接受妥適治療，降低重症及死亡風險。

副秘書長尤天厚示，市府持續貫徹公權力執行，嚴格取締病媒蚊孳生源，截至昨天環保局依據廢棄物清理法、空地空屋管理自治條例及環境清潔自治條例已開立997件裁處書，其中包含孳生病媒蚊188件、環境髒亂609件、空地雜亂118件、資收物違規堆置82件；衛生局依據傳染病防治法已開立559張舉發單，其中291件已完成裁處。