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雲豹能源旗下太陽能場違法埋爐碴？南市環保局：已嚴辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員盧崑福今天出示經濟部工業局公文，指「雲豹能源」旗下的恩富資本太陽能在北門區的案場惡質違法埋爐碴。圖／盧崑福提供
台南市議員盧崑福今天出示經濟部工業局公文，指「雲豹能源」旗下的恩富資本太陽能在北門區的案場惡質違法埋爐碴。圖／盧崑福提供

台南市議員盧崑福今天出示經濟部工業局公文，指「雲豹能源」旗下的恩富資本太陽能在北門區的案場惡質違法埋爐碴，工業局去年12月行文台南市政府環保局，迄今已過9個月，市府仍未要求該公司清除，難道是看到新潮流就不敢嚴辦嗎？

台南市環保局表示，經濟部去年12月稽查七股、北門等案場，發現違法埋有CLSM（含爐碴）一案，已先於今年1月發文廢止該公司廢棄物爐碴再利用身分，並於7月函請經濟部能源局撤銷該公司設備登記文件，強調市府守護土地的決心，如發現破壞環境行為一定辦到底，絕不寬貸。

盧崑福指出，根據經濟部工業局在去年12月14日公文顯示，定益企業有限公司是收受事業廢棄物產製控制性低強度回填材料（Controlled Low Strength Material，簡稱CLSM）的再利用機構，它屬工程材料供應商，所供應CLSM產品的用途應視應用工程規畫、設計及施工內容而定。

CLSM材料組成主要由水泥、卜作嵐或無機礦物摻料、粒料及水按設定比例拌和而成。對骨材的要求並無特殊限制，廢棄磚石、爐碴、鑄砂等再生骨材及管溝土方均可作為拌合材料。政府規定，CLSM產品僅限供作「管溝回填」及「公共工程道路路基、基層、底層、坑洞或其他回填用途使用」。

但經濟部工業局發現，雲豹旗下恩富公司把定益企業提供的CLSM埋在太陽光電場底下，也就是埋了變相電弧爐煉鋼爐碴。

依工業局的公文顯示，台南市北門的太陽光電發電系統工程，恩富資本太陽能股份有限公司是工程主辦單位，進金生能源服務股份有限公司是工程承攬單位，兩家公司分別在去年9月7日及9月1日發函說明，CLSM是作為填平塭堤通道基底使用，但他們的使用用途與管理辦法附表的電弧爐煉鋼爐碴（石）再利用管理方式的規定不符。

盧崑福說，工業局去年12月14日就行文給台南市環保局，說明學甲定益企業再利用產品使用情形，無奈環保局迄今仍未要求廠商清除，難道是黃偉哲看到新潮流立委就嚇得不敢處理？

環保局說明，經濟部工業局去年前往七股、北門等2處太陽能電工程案場稽查，發現使用CLSM（含爐碴），其中2處作為鋪面工程使用，非屬管溝回填及公共工程道路相關回填用途，便於12月函文予南市環保局，北門案址及七股案址迄今合計裁罰10.8萬元罰鍰。七股案址已複查確認改善完成，北門案址則在限改中，如屆期未改善按次處分。

環保局表示，涉違法回填或堆置、虛偽記載及申報不實的業者，環保局已於今年1月10日發文廢止該公司廢棄物爐碴再利用身分，並於今年7月12日函文經濟部能源局，針對上開不法行為應辦理撤銷、廢止同意備案或設備登記文件等作為。

環保局強調，秉持一貫維護環境立場，為有效遏止「假再利用真掩埋廢棄物」的不肖業者嚴重破壞國土環境，持續以謹慎嚴格態度執行公權力，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖，任何違法行為若遭查獲必將嚴辦。

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