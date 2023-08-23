嘉縣中埔鄉傳登革熱確診足跡 停留逾2小時環保局急清消
嘉義縣政府昨天接獲通報，有1例外縣市本土登革熱確診者足跡，19日曾到中埔鄉探親，停留逾2小時，衛生局立即通知當地住戶，並在今天展開清消工作，針對戶外空地、果園、竹園等採集地點半徑100公尺內，完成化學熱霧噴消，提醒民眾加強自我防護。
衛生局表示，截至今天中午，嘉義縣本土登革熱確診病例累計6例，確診者足跡涵蓋梅山、竹崎、大林、中埔等鄉鎮，昨天接獲1例確診案例，曾到中埔鄉探親，停留逾2小時，縣府、公所立即啟動住家戶內外孳生源清除，完成化學噴藥，預防疫情蔓延。
衛生局指出，國內本土登革熱病例已創10年來同期次高紀錄，並出現第2例本土死亡個案，嘉義縣地鄰雲林、台南，民眾生活圈流動，威脅不容小覷。中埔有足跡社區健康監測至9月20日，提醒民眾務必做好自我防護，隨時做好巡倒清刷才是防治不二法門。
縣長翁章梁表示，「人和蚊子」移動不可控，縣內已有6例登革熱病例，竹崎鄉1例快篩陽性，仍待中央研判是否確診，請民眾避免出入高風險區，外出盡量穿淺色長袖衣褲，如出現頭痛、發燒、眼窩痛等症狀，千萬不要自己吃藥，應馬上求診，保持環境清潔、倒掉積水。
衛生局長趙紋華說，睡覺時可使用蚊帳，務農也要加強防護，戴上防蚊網帽及使用蚊香盒、防蚊液，雨後加強廢棄帆布、輪胎、丟棄容器、果樹果園、老舊廢棄空屋、空地等堆積雜物清除，避免雜草叢生，竹筍園採收時避免「竹節間」中空積水，杜絕孳生源及病媒蚊。
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