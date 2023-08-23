雲林縣編修20鄉鎮志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿

雲林是國內唯一尚未完成縣志編撰的縣市，縣府除委請學界和地方共同編撰，加碼補助各鄉鎮市公所編撰鄉鎮市志，目前縣內有13鄉鎮沒有鄉鎮志，也有3個屆滿10年修編年限，將一併修編，縣長張麗善今天和各鄉鎮市長主持啟動儀式，期能補滿台灣縣市志最後一塊拼圖。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣志與鄉鎮市志編撰是縣民的大事，縣府從去年著手編纂縣志預計2026年完成，共分沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化、人物等9志約710萬字，由縣志撰稿團隊巡迴各鄉鎮市與耆老座談，蒐羅更多素材，讓縣志更完備，文獻史料真實呈現，也為首部雲林縣志編撰開啟新里程。

張麗善表示，全國唯獨雲林沒有縣志，這項縣志編撰大工程，將為研究地方史和區域史建構重要參考文獻，也象徵雲林不只觀光好玩，歷史文化更悠久，縣志編撰過程，她發現許多鄉鎮市志也尚未完成，因此決定補助每鄉鎮市280萬元、公所自籌120萬元，帶領達到一鄉鎮一志書的目標，以完整保存雲林文史。

文觀處表示，目前只有北港、斗六、口湖、四湖、西螺、虎尾、古坑完成地方志，其餘13鄉鎮尚未編撰，其中北港、斗六、四湖的鄉鎮市志也已屆滿10年的新修年限，所以這次共有16鄉鎮市志獲補助進行編修。