快訊

SOHO中國欠稅暴雷危機：創辦人潘石屹「潤」到美國安身？

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

快開學了找嘸老師！北市缺逾百名代理教師 教育局坦言：今年招考不易

雲林縣編修20鄉鎮志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿。記者蔡維斌／攝影

雲林是國內唯一尚未完成縣志編撰的縣市，縣府除委請學界和地方共同編撰，加碼補助各鄉鎮市公所編撰鄉鎮市志，目前縣內有13鄉鎮沒有鄉鎮志，也有3個屆滿10年修編年限，將一併修編，縣長張麗善今天和各鄉鎮市長主持啟動儀式，期能補滿台灣縣市志最後一塊拼圖。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣志與鄉鎮市志編撰是縣民的大事，縣府從去年著手編纂縣志預計2026年完成，共分沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化、人物等9志約710萬字，由縣志撰稿團隊巡迴各鄉鎮市與耆老座談，蒐羅更多素材，讓縣志更完備，文獻史料真實呈現，也為首部雲林縣志編撰開啟新里程。

張麗善表示，全國唯獨雲林沒有縣志，這項縣志編撰大工程，將為研究地方史和區域史建構重要參考文獻，也象徵雲林不只觀光好玩，歷史文化更悠久，縣志編撰過程，她發現許多鄉鎮市志也尚未完成，因此決定補助每鄉鎮市280萬元、公所自籌120萬元，帶領達到一鄉鎮一志書的目標，以完整保存雲林文史。

文觀處表示，目前只有北港、斗六、口湖、四湖、西螺、虎尾、古坑完成地方志，其餘13鄉鎮尚未編撰，其中北港、斗六、四湖的鄉鎮市志也已屆滿10年的新修年限，所以這次共有16鄉鎮市志獲補助進行編修。

今天鄉鎮市志編撰啟動工程在北港鎮文化中心舉行，由張麗善率各鄉鎮市長及朝天宮董事長、副議長蔡咏鍀、義民廟主委蔡信捧等地方文史耆老共同主持。張麗善期待透過縣志和鄉鎮志的編修同步進行，大家通力合作讓雲林文獻承傳更完整，也把國內縣市志最後一塊拼圖補滿。歡迎民眾踴躍提供珍貴史料，可洽05-5523197文觀處圖資科陳先生。

雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府著手編撰縣志並邀20鄉鎮市民踴躍提供地方史料文獻，同步編撰鄉鎮市志 。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府著手編撰縣志並邀20鄉鎮市民踴躍提供地方史料文獻，同步編撰鄉鎮市志 。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿，今天舉行開卷修志儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府補助20鄉鎮市同步編撰縣志和鄉鎮市志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿，今天舉行開卷修志儀式。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 北港

延伸閱讀

雲林縣打造高齡數位學習平台 上課還可領幣

侯友宜、張榮味周日碰面 張麗善證實：希望以大局為重

徐耀昌退黨 張麗善籲同志冷靜：國民黨沒功勞也有苦勞

全台第一個掛出與侯友宜聯合看板 張麗善：團結才能政黨輪替

相關新聞

嘉市鬧區麥當勞中山二餐廳月底吹熄燈號 顧客錯愕

位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，是許多人看電影必買的餐點，餐廳公告31日熄...

雲林縣編修20鄉鎮志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿

雲林是國內唯一尚未完成縣志編撰的縣市，縣府除委請學界和地方共同編撰，加碼補助各鄉鎮市公所編撰鄉鎮市志，目前縣內有13鄉鎮...

學生機車考照上駕訓班 中央補助1300、南市疊加1300元

年輕族群騎乘機車是發生交通事故高風險族群，其中剛取得機車駕照「18至24歲」發生事故比例近3成，除中央提供機車駕訓班補助...

解決布袋港登船安檢隱憂 浮動碼頭預計2025年啟用

嘉義縣布袋商港是往來澎湖的重要港口，登船時需在旅客中心通過安檢才可上船。議員質疑，有客輪停泊停車場旁的碼頭邊，只有低矮、...

一下雨就叫孩子別回...嘉義大埔三腳石遇雨易坍 地方籲建明隧道

嘉義縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易坍方，甚至不時傳出落石屬高度危險路段，中央公路總局營建署等單位，今天會同嘉義縣政府...

雲林縣國際級表演廳最缺這類 演奏家吳瑞宗把「它」帶回故鄉

出身雲林的演奏家吳瑞宗長期投入音樂教學，已10年未舉辦個人專場的打擊獨奏會，在不少支持者高度呼聲下，今年策辦睽違已久的音...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦