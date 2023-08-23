快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

北門雙春保安林上月破口近月 今初步封堵持續加固

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門雙春海岸保安林上月遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口驚動外界，日來天氣穩定，今天傳出已初步封堵。圖／台南市政府水利局提供
台南北門雙春海岸保安林上月遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口驚動外界，日來天氣穩定，今天傳出已初步封堵。圖／台南市政府水利局提供

台南北門雙春海岸保安林上月28日遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口驚動外界，日來趁天氣穩定，搶險封堵缺口作業加速，今天已初步封堵 ，後續持續加固及養灘保護，據知，雙春濱海遊憩區已於本月18日重新開園營業，居民則說，希望能有效遏止暴潮。

北門雙春保安林破口引發熱議，南市府8月7日邀請專家學者與中央相關單位會勘商議解決對策，決議短期應急處理由農業部林業及自然保育署嘉義分署負責保安林缺口封堵；經濟部水利署負責防風林外側養灘加厚；後續則由五河局提報長期防護計畫爭取經費，以解決雙春海岸侵蝕問題。

林業署本月7日會勘後參酌專家建議工法，即著手辦理太空包、木樁等材料採購、加工、施工便道整理及材料運送等整備作業，18日進場搶險施工，今天已完成臨時圍堰、木樁打設及太空包裝填約200包，明配合天候及潮汐狀況堆疊太空包加固作業；水利署亦已完成2公里施工便道開設，目前同步於外側沙灘載運土方養灘中。

台南市政府水利局今天下午發布新聞稿，表示雙春保安林破口，已初步完成封堵，持續加固及養灘保護。市長黃偉哲特別感謝林業署及水利署齊力合作辦理雙春保安林破口修復，也籲請水利署持續編列後續長期海岸防護經費，共同守護雙春海岸。

水利署 太空 北門

延伸閱讀

台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩

颱風暴潮波及 雙春濱海遊憩區休園已20天

人身豬臉！北門潟湖鬼月拜「豬母娘娘」 傳說求姻緣很靈

42度高溫 ！北門蘆竹溝蚵民最知道 謝龍介：有苦誰人知

相關新聞

嘉市鬧區麥當勞中山二餐廳月底吹熄燈號 顧客錯愕

位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，是許多人看電影必買的餐點，餐廳公告31日熄...

嘉市立球場座椅傳多人手肘皮膚刺痛 市府緊急聯絡廠商檢視

昨晚中華職棒在嘉義市立棒球場進行味全龍與統一獅之戰，有觀眾6219名入場，有許多球迷賽後反映，手肘部位都會刺痛。市府初步...

北門雙春保安林上月破口近月 今初步封堵持續加固

台南北門雙春海岸保安林上月28日遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口驚動外界，日來趁天氣穩定，搶險封堵缺口作業加速，今天已...

學生機車考照上駕訓班 中央補助1300、南市疊加1300元

年輕族群騎乘機車是發生交通事故高風險族群，其中剛取得機車駕照「18至24歲」發生事故比例近3成，除中央提供機車駕訓班補助...

解決布袋港登船安檢隱憂 浮動碼頭預計2025年啟用

嘉義縣布袋商港是往來澎湖的重要港口，登船時需在旅客中心通過安檢才可上船。議員質疑，有客輪停泊停車場旁的碼頭邊，只有低矮、...

一下雨就叫孩子別回...嘉義大埔三腳石遇雨易坍 地方籲建明隧道

嘉義縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易坍方，甚至不時傳出落石屬高度危險路段，中央公路總局營建署等單位，今天會同嘉義縣政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦