北門雙春保安林上月破口近月 今初步封堵持續加固

台南北門雙春海岸保安林上月28日遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口驚動外界，日來趁天氣穩定，搶險封堵缺口作業加速，今天已初步封堵 ，後續持續加固及養灘保護，據知，雙春濱海遊憩區已於本月18日重新開園營業，居民則說，希望能有效遏止暴潮。

北門雙春保安林破口引發熱議，南市府8月7日邀請專家學者與中央相關單位會勘商議解決對策，決議短期應急處理由農業部林業及自然保育署嘉義分署負責保安林缺口封堵；經濟部水利署負責防風林外側養灘加厚；後續則由五河局提報長期防護計畫爭取經費，以解決雙春海岸侵蝕問題。

林業署本月7日會勘後參酌專家建議工法，即著手辦理太空包、木樁等材料採購、加工、施工便道整理及材料運送等整備作業，18日進場搶險施工，今天已完成臨時圍堰、木樁打設及太空包裝填約200包，明配合天候及潮汐狀況堆疊太空包加固作業；水利署亦已完成2公里施工便道開設，目前同步於外側沙灘載運土方養灘中。

台南市政府水利局今天下午發布新聞稿，表示雙春保安林破口，已初步完成封堵，持續加固及養灘保護。市長黃偉哲特別感謝林業署及水利署齊力合作辦理雙春保安林破口修復，也籲請水利署持續編列後續長期海岸防護經費，共同守護雙春海岸。