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解決布袋港登船安檢隱憂 浮動碼頭預計2025年啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，旅客中心安檢後民眾需走至碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，旅客中心安檢後民眾需走至碼頭乘船。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋商港是往來澎湖的重要港口，登船時需在旅客中心通過安檢才可上船。議員質疑，有客輪停泊停車場旁的碼頭邊，只有低矮、不連續的欄杆阻隔，可隨時穿越或傳遞物品，有安全疑慮。台灣港務公司布袋管理處表示，將新建浮動碼頭、風雨走廊，讓安檢到登船更完善，預計在2025年航季前完工。

台灣港務公司布袋管理處說明，目前旅客中心旁碼頭可停靠2艘客輪，若同時有3個以上航班，就需使用停車場旁小型船渠停泊。除加強巡視、建置監視設備，也發包新建2座浮動碼頭，共可停靠4艘客輪，讓旅客就近登船，預計2025年航季前就能完工，提供新設施給旅客使用。

布袋管理處也說，未來遊客只能在浮動碼頭乘船，小型船渠將作為夜泊、暫時停靠使用。為提升登船便利及安全性，除了浮動碼頭外，也規畫新建風雨走廊，從旅客中心延伸到2座浮動碼頭，設置雨遮及封閉動線，逐步完善安檢區到登船路線。

議員何子凡說，部分客輪停在停車場旁的碼頭邊，旅客走出登船門，沿碼頭邊繞到停車場旁登船，約幾十至百公尺距離，只有低矮、不連續欄杆或移動式路障把登船動線與停車場簡單區隔，任何人都能隨時穿越或傳遞物品，相關公務單位應盡速研商改善對策，讓安檢落實到位。

嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，民眾需先在旅客中心安檢後，再走出戶外到碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，民眾需先在旅客中心安檢後，再走出戶外到碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，旅客中心安檢後民眾需走至碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，旅客中心安檢後民眾需走至碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，民眾需先在旅客中心安檢後，再走出戶外到碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，民眾需先在旅客中心安檢後，再走出戶外到碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，旅客中心安檢後民眾需走至碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港是往返澎湖重要航線，旅客中心安檢後民眾需走至碼頭乘船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港停車場與小型船渠的乘船處目前尚缺乏連續間隔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港停車場與小型船渠的乘船處目前尚缺乏連續間隔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港停車場與小型船渠的乘船處缺乏連續間隔，將新建浮動碼頭及風雨走廊，完善安檢到登船路線。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港停車場與小型船渠的乘船處缺乏連續間隔，將新建浮動碼頭及風雨走廊，完善安檢到登船路線。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港將新建浮動碼頭及風雨走廊，完善安檢到登船路線。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港將新建浮動碼頭及風雨走廊，完善安檢到登船路線。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港停車場與小型船渠的乘船處目前尚缺乏連續間隔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋港停車場與小型船渠的乘船處目前尚缺乏連續間隔。記者黃于凡／攝影

碼頭 嘉義

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