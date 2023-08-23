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一下雨就叫孩子別回...嘉義大埔三腳石遇雨易坍 地方籲建明隧道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易落石坍方，屬高度危險路段，地方爭取興建明隧道。圖／讀者提供
嘉縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易落石坍方，屬高度危險路段，地方爭取興建明隧道。圖／讀者提供

嘉義縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易坍方，甚至不時傳出落石屬高度危險路段，中央公路總局營建署等單位，今天會同嘉義縣政府和大埔公所會勘，初步共識是必須興建180公尺明隧道來解決問題，加上路面掏空凹洞整修，總長度260公尺，所須經費初估超過一億三千萬元；縣府表示，積極與中央公程會研擬向合適單位提經費申請。

縣府建設處長郭良江表示，提報方式將用明隧道，但該路段隸屬營建署、曾文水庫、河川局等多個單位管轄區域，將與中央公程會研擬，向哪單位提出經費申請較合適。

西興村長林昆廣表示，該路段每逢下雨就易坍方，也常發生車輛遭落石擊中，上方有16戶住家近50人居住，加上台南玉井及楠西，許多農民有果園在那種植芒果、龍眼，收成期，宅配車也都會進入，出入車輛頻繁。

林昆廣說，就連今天會勘大家都擔心午後下雨，會遇落石危險坍方，所以特別選在早上現場勘察，也因逢梅雨或下雨就易落石坍方，怪手及推土機都已長期放在那待命，該路段非常危險。

「我們回家的路太危險了！」當地居民陳情說，只要一下雨，就叫孩子們都不要回來，往往過父、母親節時，都恰好是雨季孩子難回家慶祝，當地果農只要見雨勢變大，就會趕緊離開，深怕又被困在裡面。

大埔鄉建設課長柯俊宇表示，初步會勘須興建明隧道約180公尺，路面改善部分，因路基旁就是曾文水庫的洩洪道，部分掏空急需修補，路面經長期落石砸出許多凹洞，興建改善總長度約260公尺，將與縣府跟中央公程會討論後提報經費申請。

嘉縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易落石坍方，屬高度危險路段，地方爭取興建明隧道。圖／讀者提供
嘉縣大埔鄉西興村三腳石村里道路遇雨易落石坍方，屬高度危險路段，地方爭取興建明隧道。圖／讀者提供
嘉縣大埔西興村三腳石村里道路遇雨易坍方，今公路總局、營建署等會同縣府和大埔公所會勘，初步決定興建明隧道解決問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大埔西興村三腳石村里道路遇雨易坍方，今公路總局、營建署等會同縣府和大埔公所會勘，初步決定興建明隧道解決問題。圖／嘉義縣政府提供

落石 大埔

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