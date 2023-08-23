雲林縣國際級表演廳最缺這類 演奏家吳瑞宗把「它」帶回故鄉

出身雲林的演奏家吳瑞宗長期投入音樂教學，已10年未舉辦個人專場的打擊獨奏會，在不少支持者高度呼聲下，今年策辦睽違已久的音樂會，首場回到最熟悉的故鄉舉辦，本月26日晚上7點半在北港文化中心登場，索票熱烈，目前尚有些許票券開放索取，觀眾可至北港文化中心洽詢。

北港文化中心2016年落成，雲林表演廳經整修後也在去年重啟，舞蹈、音樂等各類型表演，每年平均場次約65至70場不等；其中，打擊樂的演出頻率相對較少。

據統計，以打擊樂專場表演場次來看，雲林表演廳（山區）每年約有1至2場，但北港文化中心（海區）啟用7年至今，總場次5場以下，縣民能在地方欣賞到此類型的演出機會少之又少。

吳瑞宗擅長木琴、現代打擊樂、爵士鼓、即興打擊樂伴奏，長年投入教學，也隨台北青年管樂團、樂興之時管弦樂團、音契合唱管弦樂團、非非藝術團隊、透鳴單簧管重奏團等知名團體四處演出，經歷豐富。

外漂多年的吳瑞宗「人在他鄉、心繫故鄉」，他說，台灣學習音樂的人口比例高，不過多以爵士鼓、小提琴、鋼琴等為常見，這次他以較罕見的馬巴林木琴為主的演出型態舉辦《過去的未來》獨奏會，首場在故鄉雲林舉行，讓海線鄉親享受一場清脆悠揚的音樂饗宴。

縣府文化觀光處今天表示，吳瑞宗打擊獨奏會採免費索票入場，目前尚有些許票券，觀眾可至北港文化中心索取，演出當日也會視現場座位狀況開放入場；相關演出訊息可在「雲林縣政府文化觀光處」、「雲林縣北港文化中心」臉書粉絲頁查詢。