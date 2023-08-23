甜度高達15度！ 山上木瓜節26日登場 更有1元起標拍賣

木瓜一年四季皆生產，盛產期為7至12月。其中台南市木瓜種植面積近640公頃，每年產量占全台第二。其中山上區屬於南市主要產區之一，為推廣在地農產，區公所將於26日舉行木瓜節活動。區長余基吉表示，今年木瓜產量穩定，且價格好一台斤30元以上，歡迎民眾一同參與。

山上區長余基吉表示，木瓜雖是四季皆有，特別是9到11月盛產的木瓜香甜好吃，中秋節前後更是民眾品嘗木瓜的最佳時機。今年山上木瓜產量穩定，果實個頭大，並無受到先前颱風或鋒面雨影響，一台斤30元以上，價格不錯，甜度更是達到15度。

為推廣山上區農產，公所26日將在花園水道博物館停車場舉辦木瓜節，今舉行記者會，台南市長夫人劉育菁、區長余基吉一同主持儀式。活動當天有木瓜觀的創意料理、還有攤販市集，讓民眾們能夠享受在地風味。