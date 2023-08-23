聽新聞
test
0:00 / 0:00
甜度高達15度！ 山上木瓜節26日登場 更有1元起標拍賣
木瓜一年四季皆生產，盛產期為7至12月。其中台南市木瓜種植面積近640公頃，每年產量占全台第二。其中山上區屬於南市主要產區之一，為推廣在地農產，區公所將於26日舉行木瓜節活動。區長余基吉表示，今年木瓜產量穩定，且價格好一台斤30元以上，歡迎民眾一同參與。
山上區長余基吉表示，木瓜雖是四季皆有，特別是9到11月盛產的木瓜香甜好吃，中秋節前後更是民眾品嘗木瓜的最佳時機。今年山上木瓜產量穩定，果實個頭大，並無受到先前颱風或鋒面雨影響，一台斤30元以上，價格不錯，甜度更是達到15度。
為推廣山上區農產，公所26日將在花園水道博物館停車場舉辦木瓜節，今舉行記者會，台南市長夫人劉育菁、區長余基吉一同主持儀式。活動當天有木瓜觀的創意料理、還有攤販市集，讓民眾們能夠享受在地風味。
余基吉說，活動更有公益競標環節。將山上區產出的木瓜、芭樂、火龍果分別拍賣競標。從1顆、2顆到1箱拍賣，起標價從1元開始，讓參與者同樂。並將拍賣所得全數捐贈給創世基金會等公益團體。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言