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勇壯嘉義隊進軍2025世界壯年運動會徵選開跑 黃敏惠號召勇壯族加入

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供

嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，減少潛在性肌少症及衰弱族群，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午在市府偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」，招募50歲以上運動好手徵選培訓，鎖定壯年運動會比賽項目羽球、網球、桌球、木球及舉重等5項運動培訓。

樂齡勇壯運動由嘉市體育會協辦，邀請五大運動項目國手、勇壯族運動好手到場，包括今年成都世大運桌球女團銅牌黃愉偼，平均年齡超過65歲勇壯世代體育代表好手：羽球世壯賽金牌三連霸吳昶潤；聽障奧運網球雙后何秋香；壯年運動會三冠王81歲余節珠；嘉義健力傳奇李彩薇，亞洲經典健力錦標賽勇奪4金，亞洲紀錄保持人。

黃敏惠帶衛生局長廖育瑋，偕同國手、立委王美惠、議員張秀華等來賓宣布招募勇壯嘉義隊，黃敏惠說，50歲以後是第三人生開始，嘉市率全台成為高齡友善示範城市，超前部署打造「樂齡勇壯城」，從醫療到健康生態，規畫「全嘉都是作家、樂起來、動起來等系列活動，帶銀髮族蛻變成勇壯世代，促進健康運動風潮。

廖育瑋表示，今年「樂活健身銀肌勵」計畫，規畫6種運動場域，以肌力訓練為主軸：6處銀髮健身俱樂部、9個社區彈力繩肌力訓練、8家健身房、10個好十肌社區推廣點、3條尋寶路線健走活動及居家自主運動等，獎勵集點，12點兌換50元運動折價券，還可兌換百元禮券，用於與衛生局合作運動場域折抵學費、月費，活動訊息在樂齡勇壯城網站查詢https://www.strongchiayi.tw/；即日起至9月底，招募嘉市50歲以上勇壯運動好手徵選培訓，勇闖2025世界壯年運動會，報名網址：https://wmg2025.tw/index-tw.html。

嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局推動樂齡勇壯城市，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，市長黃敏惠上午偕同國手及勇壯運動好手，宣布籌組「勇壯嘉義隊」。圖／嘉市府提供

嘉義 運動 黃敏惠 衛生局

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