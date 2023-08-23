影／投資上億！台南運河招商投資興建3座碼頭 串聯遊河觀光

為發展台南運河遊河觀光，台南市政府引進民間投資興建3座碼頭，串聯水上交通及景點，目前有1家業者提案投資至少1億元，將興建河樂廣場站、水景公園站及林默娘公園站等，市府依促參法進行公告90天，議員多肯定招商讓運河活動更多元，但認為運河水質才是觀光成功與否的關鍵。

市府今天舉行「台南運河遊河民間自提BOT案」招商記者會，觀光旅遊局長林國華指出，目前只有1處漁人碼頭上下遊輪，未來興建3座碼頭招商位置，從水景公園、林默娘公園到河樂廣場，都為台南運河觀光重點節點，未來再搭配市府運河周遭持續建設，增強在地經營消費，可大幅提升台南觀光的多元性及吸引力。

市長黃偉哲表示，運河周邊已有觀光旅宿等多家業者投入建設；承天橋、安億橋等沿線橋梁改建及水岸景觀改善等工程，讓遊河觀光的船隻順利通過，運河沿線夜間光環境營造也屢獲大獎肯定，接續再引進民間投資，建設水上碼頭，拓展運河水域活動，讓台南的水、陸觀光遊程更加完整，對觀光發展有正面助益。

提案業者是目前唯一經營繞安平港載客的遊艇業者 ，業者說，希望航程更多元化，把外地和國外遊客導引到安平，安平目前缺乏夜生活，以夜間航行等把遊客旅人留下來；台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰也肯定說，要吸引觀光來台南玩，安平是一個亮點，運河是最大的特色，遊船讓旅行台南更多元，除了陸域雙層觀光巴士， 海域搭船更好玩。

議員林美燕指出，運河周邊民間投資很多，就是看到未來有商機，但公部門最治本的水質改變做了沒？觀光旅遊局做了這麼多努力，但水利局也要動起來，運河水質改變了，對投資才是加分。

黃偉哲表示，運河以往因水質問題都是低度利用，但這幾年水質已逐漸改善，從竹溪水質改善，他上任後汙水接管率從百分之19提升到百分之27，未來可將陸域的遊車河延伸到水域的遊河，讓台南運河觀光更活躍。

觀旅局表示，開發基地範圍為河樂廣場站、林默娘公園站及水景公園站，可興建船舶碼頭、售票亭、候船亭、公廁、岸水岸電設施及旅客服務設施，投資金額至少1億元，契約年限為30年，依促參法第46條委外經營。公告從明日起至11月21日止，為期90天，相關文件請至財政部推動促參司網站搜尋下載。