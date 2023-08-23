嘉市立球場座椅傳多人手肘皮膚刺痛 市府緊急聯絡廠商檢視

昨晚中華職棒在嘉義市立棒球場進行味全龍與統一獅之戰，有觀眾6219名入場，有許多球迷賽後反映，手肘部位都會刺痛。市府初步了解疑似座椅扶手日曬雨淋，加上汗水接觸造成不適，已聯絡廠商查明真正原因。市長黃敏惠得知後即指示教育處全面檢視球場，查明問題，並爭取經費改費。

中華職棒比賽在嘉義市棒球場賽事不多，有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」反映，表示去棒球場看比賽後，5個人手肘部位刺痛，當下以為是蚊子咬，後來想蚊子咬怎麼可能只有手肘部位，詢問網友是否有一樣情形，沒想到竟然陸續有網友回應都有類似狀況。

大部分網友反映是在沒有頂棚的一、三壘外側座椅區；市立棒球場場長林居璋上午與工作人員逐一檢視座椅，座椅類似PE材質，除了部分扶手摸起來有些粗糙外，並沒有查覺異樣，初步推測可能是大雨過後又出現大太陽氣候驟變導致，加上觀戰球賽1場下來約3個多小時，夏天流汗，皮膚在汗水與座椅扶手接觸產生不適感。

但這些都屬於推測，還是要等到座椅廠商到場檢視才能知道真正原因。