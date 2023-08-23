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嘉市鬧區麥當勞中山二餐廳月底吹熄燈號 顧客錯愕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈，中午起湧入不少顧客上門。記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈，中午起湧入不少顧客上門。記者魯永明／攝影

位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，是許多人看電影必買的餐點，餐廳公告31日熄燈，引發外界關注，中午起湧入不少顧客上門，許多人不解生意拿麼好，為何熄燈？

台灣麥當勞說，基於整體商業考量，嘉義中山二餐廳將在31日晚間8點結束營業；嘉義中山二餐廳1996年開業，在地經營逾27年，感謝顧客長久以來的喜愛與陪伴。鄰近商圈仍有嘉義中山、嘉義垂楊兩家麥當勞餐廳，為顧客服務，敬請繼續支持。原中山二餐廳約20多名員工，將依其意願安排至鄰近餐廳繼續任職。

麥當勞中山二餐廳鄰近嘉義火車站，1996年開業至今，位在嘉年華影城大樓一樓，是許多民眾、影迷、學生搭火車前、看電影的重要補給站，陪伴許多嘉義市民成長，甚至是許多人讀書約會熱門地點。

本月底熄燈的消息公告傳出，中午起湧入不少顧客上門，許多人不解生意拿麼好，為何熄燈？有人說，熄燈後吃麥當勞不方便，有人表示，看到月底關門消息，感到不捨，趕來消費。麥當勞員工認真工作，對記者詢問本月底熄燈消息，只說，已公告在店外，熄燈原因由總公司統一回答。

位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈，中午起湧入不少顧客上門。記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈，中午起湧入不少顧客上門。記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈。記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈。記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈，中午起湧入不少顧客上門。記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區、火車站商圈的嘉年華影城大樓一樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，餐廳公告31日晚間熄燈，中午起湧入不少顧客上門。記者魯永明／攝影

餐廳 嘉義 麥當勞

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