台南登革熱病例居高不下 環局雨後大噴藥2138萬㎡

台南市登革熱每日新增病例居高不下，昨天累積總數已1855例，疫情相當嚴峻；環保局趁著天氣轉晴，針對疫情較嚴重的東區、永康、安南區建立3大區塊防火牆化學防治，本周已動員20區清潔隊約320人、62輛消毒車清消，要噴藥2138萬平方公尺，強力圍堵登革熱病媒傳染鏈。

環保局長許仁澤表示，東區、永康、安南區連日都有人潮感染登革熱群聚現象，為目前本土登革熱病例前3大行政區，須趁這幾天好天氣，規畫由外往內圍堵的噴灑方式，一周內要完成東區26里、永康區16里及安南區16里防火牆清消。

環保局指出，本土登革熱發生至今已完成11場次大規模清消，其中東區5場次、仁德4場次、永康及北區各1場次。此次擴大防治範圍，將多個群聚病例一次大清消，21、22日已完成東區第6次大清消，面積520萬平方公尺；今永康區第2次大清消，面積451萬平方公尺，25日安南大清消面積約1167萬平方公尺。

南市環保局統計，6月至今已查獲368件陽性孳生源孑孓，全依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，請民眾務必落實環境清潔，以免受罰。

許仁澤也提醒，噴藥是緊急撲滅成蚊的手段，但無法殺死孑孓，養成「巡、倒、清、刷」好習慣，才是根除登革熱方法，請民眾經常檢查居家儲水容器、盆栽底盤、水缸、花器或地下室積水，另空地菜園水桶要加桶蓋，以及帆布積水常忽略孳生孑孓，都必須巡查。