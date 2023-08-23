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崑濱伯曾在此車禍 八掌二號橋斥近10億最快明年改建

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
改建後的八掌二號橋面將拉高，希望降低水患。記者謝進盛／攝影
改建後的八掌二號橋面將拉高，希望降低水患。記者謝進盛／攝影

已近30年的八掌二號橋改建有望，台南市政府與嘉義縣聯手向中央爭取，最快明年動工，工程約2年完工，通車後往來將更便捷。

橫跨八掌溪的八掌二號橋連接嘉義縣鹿草及台南市後壁區，是南市大新營地區往返高鐵嘉義站要道，現有橋長約700公尺，橋寬7.15米，因路面狹窄且車流日增，加上現有橋面高度不足易釀水患，多年前已過世的「崑濱伯」黃崑濱騎機車還曾在此車禍引起外界震驚，地方爭取改建呼聲不斷。

議員李宗翰等人多年來多次向市府反映，南市聯手嘉義縣向中央爭取，估計經費約9.8億元，嘉線及南市各負擔6千萬元，今上午邀請市長黃偉哲現勘，後壁區長陳玉惠及多名里長也到場關切。

據知，爭取改建的八掌二號橋已送至中央，寬約15公尺，橋梁及引道共1480公尺，配合八掌溪河川治理，橋面將拉高1點48公尺期降低水患，最快明年可動工，工程約700日曆天。

黃偉哲說，感謝嘉義縣長翁章梁協助，嘉南攜手向中央反應基層民意需求，為改善用路人行的安全，市府會全力八掌溪改建計畫。

李宗翰也說，八掌二號橋對南市溪北地區交通相當重要，鄉親一致希望中央能加速進度，也盼中央加速進行。

連接台南及嘉義縣間的八掌二號橋，最快明年改建。記者謝進盛／攝影
連接台南及嘉義縣間的八掌二號橋，最快明年改建。記者謝進盛／攝影
連接台南及嘉義縣間的八掌二號橋，橋面狹窄，地方爭取最快明年改建。記者謝進盛／攝影
連接台南及嘉義縣間的八掌二號橋，橋面狹窄，地方爭取最快明年改建。記者謝進盛／攝影

嘉義 黃偉哲 台南 翁章梁 議員

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