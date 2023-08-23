異鄉青年洄嘉創業 嘉市老屋改造「煙拉麵けむり」讓您秒到日本

今年度嘉義市青年創業獎勵補助計畫人氣王「煙拉麵けむり」，將嘉義舊屋改造為日本拉麵店經典風格，日前開幕，舉辦10元拉麵活動，客人爭先排隊搶入座！市府鼓勵青年來嘉創業，市長黃敏惠開幕當天帶市府團隊祝賀創業成功。

けむり是日文的煙，讀音念Ｋ慕義，來自台南的「煙拉麵けむり」創辦人葉姓老闆，學生時代在嘉義求學，隨著生活圈移轉愛上嘉市，另一半出生高雄，兩人雖不是嘉義人，但他們看見嘉市與其他城市不同，最終選擇嘉市創業，盼帶給嘉義人最正宗、最美味的手工日式拉麵，滿足嘉義人味蕾！

「煙拉麵けむり」寓意虛無縹緲煙，雖煙稍縱即逝，但只要凝聚一起，便能成為具有影響力濃煙，葉姓老闆希望將理念融入拉麵，讓顧客從拉麵冉冉升起煙霧，喚起對美好生活企盼。

店內以簡約黑色系為主，將舊屋改造成日本拉麵店經典風格，顧客只要坐位子就可近距離體會師傅對待食材用心，完美展現職人精湛技藝，配合店內陳設，讓顧客快速融入氛圍，秒到日本！

市長黃敏惠說，葉姓老闆是充滿理想有抱負青年，自從在一間店吃上一碗轉變人生拉麵，踏上拉麵職人之路，雖然過程辛苦，但皇天不負苦心人，這次配合青創計畫將拉麵天賦帶到嘉市，將老屋整修再造，營造充滿嘉義風格正宗日式拉麵店，是青年創業的最佳典範！

市府建設處長田長沛表示，嘉市青年創業獎勵補助計畫進入第3年，每年計畫推出受到青年廣大迴響，3年累計200件計畫申請案，補助金額近800萬元，創造超過8000萬元產值，市府成為青年圓夢後盾！

「煙拉麵けむり」是今年度嘉市青年創業獎勵補助計畫冠軍團隊，多年努力後終於迎來開幕，希望透過葉姓老闆真實故事將創業路甘苦分享青年朋友，希望遊客到店品嘗最道地日式拉麵，不只要欣賞餐點美味，更要細細品味動人創業故事。店址在嘉義市蘭井街363號。