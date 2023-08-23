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台南、斗六迎文旦季 今年更甜

聯合報／ 記者陳雅玲謝進盛／連線報導
雲林斗六市今年文旦產量達4600公噸，斗六市長林聖爵（右二）稱讚品質好。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六市今年文旦產量達4600公噸，斗六市長林聖爵（右二）稱讚品質好。記者陳雅玲／攝影

文旦進入產季，台南麻豆區已有首批外銷，市府指出，今年缺水果粒比往年小，品質卻更勝，以內銷為主；另，雲林斗六市的文旦生長期間也沒受風雨影響，農民認為「甜度比往年更好」，市長林聖爵說，頂級文旦每台斤上看500元。

台南文旦產量占全台35%，農業局長李建裕說，4、5月文旦生長期旱象嚴重，近期採收前雨水多，果肉飽滿多汁、果皮細膩賣相佳。麻豆柚農郭才良說，今年市場價格每台斤約60到150元間，跟去年相當。

農業局指出，今年南市文旦預估總產量2萬4700公噸，與去年2萬5616公噸略減，首批外銷文旦約7公噸，以海運送至加拿大溫哥華、多倫多上市，也規畫進軍日本、新加坡等。

雲林斗六市種植文旦約190公頃、年總產量達4600公噸，市長林聖爵說，斗六文旦產銷班每個月上課精進管理技術，加上精準分級，優質的文旦1箱10台斤可賣到2000至2500元，頂級文旦甚至每台斤售價500元。鎮北文旦研究班長王聚宏認為，今年斗六文旦生長期間沒被風雨影響，甜度比往年更好。

斗六市公所預計9月5日舉行文旦評鑑，同月9和10日辦文旦節展售活動。

文旦 斗六 台南

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