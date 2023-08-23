嘉縣12月起 禁提供1次性塑膠杯

配合限塑政策，六都陸續實施飲料店禁止提供塑膠1次性飲料杯，嘉義縣政府昨天宣布12月1日跟進限用，預估逾300家飲料店受影響，已輔導30家提供循環杯借用服務，涵蓋太保、朴子、中埔、新港、民雄等鄉鎮。業者認為，循環杯接受度仍不高；環保局表示，會邀更多業者加入，提升跨店借還的便利性。

嘉義縣環保局長張輝川說，依列管300家飲料店估計未來每年可減少2047萬個塑膠1次性飲料杯，大約減少512公噸二氧化碳排放量，6、7月邀飲料業者開說明會，提醒業者務必在12月1日前盤點塑膠杯庫存與備貨替代材質。

林姓業者說，平時備貨約5000個1次性塑膠杯，約1個月用完，距離新政策還有3個多月時間可以調節備貨量，應不會剩太多塑膠杯；不過朴子市1家已加入循環杯服務的業者說，消費者接受度不高，至今沒有消費者借用，顧客大都選擇1次性飲料杯，也有人自備環保杯。

環保局指出，禁供塑膠1次性飲料杯的飲料店包括茶飲、咖啡、冷熱飲店及攤商等，若違反可依廢棄物清理法開罰1200至6000元，使用循環杯可比照自備杯折5元，循環杯就像餐廳杯盤都經清洗消毒，可安心使用。