聽新聞
test
0:00 / 0:00
排水護欄壓縮幹道 嘉市研擬改善
進出嘉義市區的主要幹道世賢路二段與高鐵大道路口，疑因中央排水護欄影響高鐵大道的行車動線，民眾反映事故頻傳；日前有議員邀市府工務處、交通處等單位會勘，研判護欄確實造成道路縮減、影響交通。對此，市府表示，初步規畫局部加蓋，改善爭道現象。
工務處解釋，中央大排沿高鐵大道穿越世賢路口，有部分露天，因有大排閘門，涉及控制水流、清理等，不能全面封蓋，目前朝局部加蓋方式研擬設計，讓高鐵大道西向的汽機車，前後車道寬度一致，並將機車道、人行道一併改善。
有嘉市民指出，市區高鐵大道往西，到世賢路二段的路口時，因大排護欄導致道路內縮，直行車一不小心會擦撞護欄，對向汽車若要左轉，也因這「凸出的區塊」恐造成爭道現象，使路口事故頻傳。
市議員黃敏修認為，市府已在護欄凸出的區塊塗白漆、反光標籤警示，但只能治標不能治本，外車道的汽機車行駛來到這邊，一定得閃避。
黃敏修日前邀集工務處、交通處相關人員於現場會勘，發現中央排水的流路以五孔箱涵在交叉路口向右偏移，部分路面因過路箱涵未設頂板，而束縮路面寬度，影響最大的是行人及機慢車須靠左進入快車道，爭道現象險象環生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言