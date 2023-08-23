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排水護欄壓縮幹道 嘉市研擬改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市世賢路二段和高鐵大道路口因中央排水護欄導致車道縮減。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢路二段和高鐵大道路口因中央排水護欄導致車道縮減。記者李宗祐／攝影

進出嘉義市區的主要幹道世賢路二段與高鐵大道路口，疑因中央排水護欄影響高鐵大道的行車動線，民眾反映事故頻傳；日前有議員邀市府工務處、交通處等單位會勘，研判護欄確實造成道路縮減、影響交通。對此，市府表示，初步規畫局部加蓋，改善爭道現象。

工務處解釋，中央大排沿高鐵大道穿越世賢路口，有部分露天，因有大排閘門，涉及控制水流、清理等，不能全面封蓋，目前朝局部加蓋方式研擬設計，讓高鐵大道西向的汽機車，前後車道寬度一致，並將機車道、人行道一併改善。

有嘉市民指出，市區高鐵大道往西，到世賢路二段的路口時，因大排護欄導致道路內縮，直行車一不小心會擦撞護欄，對向汽車若要左轉，也因這「凸出的區塊」恐造成爭道現象，使路口事故頻傳。

市議員黃敏修認為，市府已在護欄凸出的區塊塗白漆、反光標籤警示，但只能治標不能治本，外車道的汽機車行駛來到這邊，一定得閃避。

黃敏修日前邀集工務處、交通處相關人員於現場會勘，發現中央排水的流路以五孔箱涵在交叉路口向右偏移，部分路面因過路箱涵未設頂板，而束縮路面寬度，影響最大的是行人及機慢車須靠左進入快車道，爭道現象險象環生。

高鐵 車道

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