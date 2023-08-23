罰不怕？台南濫倒廢土案數冠全國

內政部運用衛星影像監測國土疑似變異點，遏止亂倒廢棄物、違建等土地違規使用，台南的非都市土地變異點近7年竟暴增8倍，有議員指出，南市違規傾倒廢土案件數量也是全國最多，近7年累計破900件，尤其有的通報3年遲未結案，處理效率低落。對此，市府回應，已跨局處成立非法棄置專案小組，有不法查到底。

根據內政部衛星監測通報資料顯示，南市非都市土地通報疑似違規，2016年231件、2020年808件，前年起增加通報密度後連2年都1700多件，今年目前已超過900件。

地政局表示，變異點有1成多無違規，違規部分以農漁業用地搭蓋鐵皮屋最多，其次是任意鋪設級配整地當停車場或堆置物品，也有任意在塭堤上填土，今年已結案760件，結案率83%，許多地主都因沒改善遭按次處罰，累計金額超過30萬元以上，籲請地主依法申請。

台南社大研究員晁瑞光指出，有人繳罰款可能當作繳稅，要強制拆除及恢復原狀才能真正達到效果，而合法填土1立方土要價500元到1000多元，但非法填土免錢，即使被抓，倒1車就賺回來，遏制的效果不佳。

市議員蔡筱薇則說，台南違規傾倒廢土案件從2016年至目前已919件，之前曾踢爆營建土石方非法傾倒，環保局雖罰3次共39萬，但行為人不法獲利恐已超過裁罰金額，根本罰不怕。

南市地政局表示，向營建署爭取補助，提升查處作業量能；市府也由農業局主導成立聯合稽查小組，加速查處效率。

環保局指出，統計2016年至今年7月，依廢棄物清理法共裁處5398件、金額3.28億，非法棄置專案小組成立9個多月查獲134件違規，破獲26處非法廢棄物棄置場址、其中20件移送地檢署偵辦。地政局統計，從2016年至上月針對非都市土地變異點，依區域計畫法裁罰3188件，金額2.19億元。