李昌鈺獲31個榮譽博士 李佳芬力邀到雲林演講

國際鑑識專家李昌鈺享譽國際，世界各大學爭相頒予榮譽博士學位，目前已有31個榮譽博士學位，雲林縣維多利亞雙語中小學力邀他到校演講，分享他的學思歷程。

維多利亞雙語中小學表示，促成今天邀請到旅居美國李昌鈺博士蒞校的緣分，起源於去年維多利亞學生，藉由向各領域具卓越貢獻的台灣英雄們的訪問，董事長李佳芬聞言，囑咐、力邀李昌鈺博士進行採訪，有賴警官大學教授張維敦居中牽線，讓孩子們能以青少年視角加以記錄、整理、爬梳出李昌鈺博士的成功軌跡，最後出版《典範在人間》一書。

李昌鈺分享他的學思歷程，因其父親早逝，小時候生活困苦，母親諄諄教誨「面對困境，只有一條路不能選，就是放棄」。

他後來前往美國紐約大學醫學校當化驗員，1974年拿到博士學位，笑稱自己10年求學生涯半工半讀才拿到一個博士學位，但是後來世界各大學爭相頒予榮譽博士學位，目前計達31個榮譽博士學位。

李昌鈺在現場勉勵大家，有夢想和目標的人，生活態度就不同，會積極進取，熱愛工作，熱愛學習，動力就會源源不斷，成功就不遠，就能超越極限，更上層樓。

演講最後李佳芬贈與李昌鈺「鑑識鼎元 匕見石出」水晶座，李昌鈺回贈其著作「科羅埃西亞槍聲」一書。