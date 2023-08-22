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南市登革熱再增74例快破2千例 發現陽性孳生源比率高

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局長蘇世斌（左三）今感謝陸軍八軍團39化兵群官兵協助化學防治。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局長蘇世斌（左三）今感謝陸軍八軍團39化兵群官兵協助化學防治。圖／南市衛生局提供

台南市今再增74例本土登革熱確診病例，已較昨天稍降，累積1855例，其中安南區23例，東區18例，永康區及南區各11例，仍是主要熱區。因上周10場次稽查有8場次都發現陽性孳生源，衛生局與環保局加強噴藥與孳清。

登革熱防治中心表示，持續針對高風險里別、列管點、場館、市場、鐵道工程、建築工地等高風險場域進行登革熱專案稽查，8月14日至18日共稽查10場次，其中8場次現場都發現陽性孳生源，共查獲127個積水容器，28個陽性容器，現場捕獲20隻成蚊，立即開舉發單，並嚴格要求管理人立即改善。

防治中心稽查時也發現許多空屋、空地或積水地下室等場域，因平時無人出入或未善加管理，加上近期時有強降雨發生，現場皆有積水且孳生病媒蚊孑孓情況，嚴重影響鄰近居民健康，防治中心主任蘇世斌強調，南市登革熱疫情嚴峻，請空屋、空地所有人或管理人務必善盡管理維護責任，定期巡查是否有積水情況並澈底落實孳清，以免雨後積水孳生病媒蚊，提高登革熱傳播風險，成為社區防疫破口。

登革熱防治中心主任蘇世斌今日與陸軍八軍團39化兵群指揮官羅斯鴻上校、政戰處長丁建同中校、煙幕營營長張如嫻中校、偵消營營長林尚益少校、核防士賴育信士官長等研議化學防治執行進度時，感謝所有官兵不分假日不畏風雨的協助，不但展現精實的化學防治成果，更展現國軍堅忍不拔的精神，讓市府更有信心能戰勝病媒蚊。

登革熱 病媒蚊 主任

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