雲林縣登革熱出現首例死亡個案 今再增3例確診

雲林縣本土登革熱今新增3例確定病例，全縣累計確診239例，疾病管制署今日公布雲林縣本土登革熱今年首例死亡個案，為一名80多歲女性，因跌倒8月9日二度住院，NS1快篩陽性確診，8月15日病況惡化過世，該個案居住在古坑鄉荷苞村，是今年雲林縣登革熱疫情熱區。

雲林縣出現今年登革熱首例死亡個案，衛生局指出，是居住在古坑鄉荷苞村的80多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟衰竭等慢性病病史。8月5日因跌倒前往急診就醫，當時NS1快篩陰性，返家留觀後8月9日再度入院，NS1快篩陽性確診，個案於住院期間出現血小板低下、肺炎等症狀，8月15日因病況惡化不幸過世。

衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾的衛教宣導。

雲林縣本土登革熱今新增3例確定病例，全縣累計確診239例，全縣已有7鄉鎮出現確診個案，雲林縣衛生局長曾春美表示，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，以縮短「隱藏期」（發病至通報時間）減少病媒蚊孳生傳播風險。

雲林縣除20鄉鎮市衛生所備有NS1快篩試劑，共有32家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑，詳情可至衛生局官網查詢（https://ylshb.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=5492&s=424035）。