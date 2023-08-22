雲林北港轉運站開發案現轉機 蘇治芬促請中央地方重啟協商

占地達兩千多坪的雲林縣北港轉運站開發案，因位處北港都市發展新核心的蛋黃區，開發成敗被視為重中之重，關係地方長遠發展，因該基地分屬國產署和雲林縣府共有，推動開發卻出現不同調，協商未成，國產署2度招商不利，立委蘇治芬昨邀國產署長曾國基說明，並聽取學者及地方意見後，立委蘇治芬促請國產署重啟協商，以利早日開發。

位於北港華南路的舊台汽大樓，鄰近商業發展迅速，家樂福、麥當勞、星巴克、秀泰影城等，已成北港發展新興區，台汽大樓老舊不堪1997年停駛後閒置迄今近27年，和鄰近新商城不成對比，地方和中央不分顏色推動開發的聲音，甚囂塵上，但幾年下來未見進展。

國產署昨天下午應立委蘇治芬邀請舉行座談，成大教授陳志宏及曾任縣府文化處長的雲科大教授劉銓芝應邀參加，吸引約兩百名民眾到場關切。

國產署指出，台汽舊大樓總面積達約兩千多坪，94年辦理都市計畫通盤檢討，將車站專用區變更為商業區及停車場用地，國產署依相關規定，把位在台汽後方停車場的3成土地分給雲林縣府。過去以來縣府也想和國產署合作，由縣府主導開發，但自105年規畫至111年進度緩慢，幾經協商未成，國產署才決定自行招商開發。

「高強度的黃金區不能低強度開發！」國產署長曾國基認為，縣府的規畫案把國有地的商業和住宅區，連同停車場的縣有地開發為轉運站，未見其必要性及效益；整體開發案應回歸原都市計畫變更目的，配合鄰近發展現況，作最有效及高強度使用，他以新北等多處國產署成功開發案例，說明署方對這塊黃金區土地開發的立場並無顏色之分，以及國產署決定自行招招商開發的原因。

對於舊大樓開發為轉運站以及目前北港交通需求現況，蘇治芬聽取在場上百名居民的意見，有人認為客運站仍有存在的必要，但也有人認為可另擇合適用地設站，不應與位在蛋黃區的商業大樓併用，影響安全。

台汽大樓國產署占7成土地，縣地僅約3成（約600坪），雲科大教授劉銓芝認為，轉運站是否有合併開發的必要，確可討論，只要以「局部合作開發」模式，方案稍作調整即可，若縣府與國產署合作案遲無進展，實非地方之福。

因此，劉銓芝建議在商業區旁另闢一條8米寬車道，供後側轉運站進出，而轉運站的占地也不用太大，如此一來，既可保轉運站，也可拉長店面長度，增加商業效益，再引進青年旅館、青創工作室、文創商場等使用，規畫成交通、青創、商業的複合大樓，也符合國產署高強度的公益開發的目標，一舉兩得，也創造雙贏。