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陸製簡體字蠟筆流入台南校園 市府：不宜出現

中央社／ 台南22日電

民進黨台南議員今天指稱中國製簡體字蠟筆的立委參選人文宣品流入校園，台南市政府表示，禁止競選活動進入校園，未經檢驗合格用品及簡體字物件，也不宜在校園出現。

台南市議員朱正軒、黃肇輝今天指稱，台南市某名立委參選人團隊利用國小新生訓練日，向小一學童發送中國製簡體字蠟筆，品質低劣，市府應追蹤查驗，且避免遭滲透同化。

台南市政府教育局發布新聞稿指出，已行文禁止競選活動進入校園，學校應本著教育及行政中立立場，不宜支持或介入任何選舉宣傳活動，參選人也應自我節制，避免引發不必要困擾。

教育局表示，未經中央檢驗合格商品，不應在校園發放或販售，學校有把關責任。目前各國中小學教材以繁體字為主，不會教用簡體字，學校不宜使用簡體字教材及教導簡體字疑慮物件，相關商品也不宜在校園出現。

台南 教育局 議員

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