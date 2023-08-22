雲林舉辦首屆電競麻將賽 報名首日即額滿今再釋40名額

雲林縣政府為促進雲林青年交流，將於9月17日舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」，限額80名額報名首日即額滿，今天中午再釋出40個參賽名額，獎金最高8888元。

雲林縣政府9月17日在斗六三好國際酒店舉辦電競麻將大賽，凡設籍、就業或就學於雲林縣之18歲至40歲的青年皆可報名，限額80名，本月18日開放報名第一天閃電額滿，為讓更多年輕人參與，今天中午再釋出40名額，額滿為止。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，這次活動是參考許多青年建議辦理的活動項目之一，「麻將」是一種源自華人的棋牌遊戲，適合各年齡層參加，縣府與環球科技大學學生會、全方位活動社合作辦理，希望透培養青年學子多元適性發展，促進青年交流，增進同儕間的人際關係。

縣長張麗善表示，近年來各類電競比賽在全球非常盛行，縣府自去年起也首度辦理全國性的電競派對活動，這次以電競方式進行麻將競賽，也是希望持續跟上潮流，讓在地青年感受到雲林是一個充滿青春活力的地方。

雲青盃電競麻將俠大賽採總積分排名制，最優勝者可獲得最高獎金8888元，報名連結：https://www.surveycake.com/s/pe796，額滿為止。更多活動資訊請上雲林縣政府勞動暨青年事務發展處FB粉絲專頁https://www.facebook.com/YunlinLaborandYouth/查詢或電洽(04)3707-7162 #6550、6580雲青盃電競麻將賽團隊。