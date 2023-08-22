快訊

徐耀昌退黨嗆「黨提名了黨內不服的人」 侯友宜發聲了

午後大雷雨開炸！北捷公告「文湖線全線暫停營運」 啟動公車接駁

謝和弦七夕宣布「又要當爸了」 感謝妻女：完整我的靈魂跟人格

雲林舉辦首屆電競麻將賽 報名首日即額滿今再釋40名額

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為促進雲林青年交流，將於9月17日舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」，限額80名額報名首日即額滿，今天中午再釋出40個參賽名額，獎金最高8888元。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為促進雲林青年交流，將於9月17日舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」，限額80名額報名首日即額滿，今天中午再釋出40個參賽名額，獎金最高8888元。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府為促進雲林青年交流，將於9月17日舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」，限額80名額報名首日即額滿，今天中午再釋出40個參賽名額，獎金最高8888元。

雲林縣政府9月17日在斗六三好國際酒店舉辦電競麻將大賽，凡設籍、就業或就學於雲林縣之18歲至40歲的青年皆可報名，限額80名，本月18日開放報名第一天閃電額滿，為讓更多年輕人參與，今天中午再釋出40名額，額滿為止。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，這次活動是參考許多青年建議辦理的活動項目之一，「麻將」是一種源自華人的棋牌遊戲，適合各年齡層參加，縣府與環球科技大學學生會、全方位活動社合作辦理，希望透培養青年學子多元適性發展，促進青年交流，增進同儕間的人際關係。

縣長張麗善表示，近年來各類電競比賽在全球非常盛行，縣府自去年起也首度辦理全國性的電競派對活動，這次以電競方式進行麻將競賽，也是希望持續跟上潮流，讓在地青年感受到雲林是一個充滿青春活力的地方。

雲青盃電競麻將俠大賽採總積分排名制，最優勝者可獲得最高獎金8888元，報名連結：https://www.surveycake.com/s/pe796，額滿為止。更多活動資訊請上雲林縣政府勞動暨青年事務發展處FB粉絲專頁https://www.facebook.com/YunlinLaborandYouth/查詢或電洽(04)3707-7162 #6550、6580雲青盃電競麻將賽團隊。

青年 雲林 麻將

延伸閱讀

登革熱累積破兩千例本土 雲林8旬婦成今年第二例死亡

4阿伯聚集摸牌賭象棋麻將 北市松山宮廟變露天賭場

雲林再增11人確診登革熱 累計236例

雲林登革熱累計236例確診 全縣已7鄉鎮有疫

相關新聞

全家超商與南市合作 明起買霜淇淋限量送鳳梨果乾

台南市政府與全家超商合作，消費者只要買一支霜淇淋就可獲贈一包具有產銷履歷的有機台南鳳梨果乾，限量40萬包，明（23）天起...

終結七夕孤單 阿里山林鐵首辦月老列車74名男女全上車

阿里山林業鐵路及文化資產管理處首辦林鐵月老主題列車「愛情列車長 我的愛情呀」，在今天七夕準時啟動，限額報名74名男女全到...

不服氣明年來PK！斗六精品文旦將上市 市長豪氣：品質超越麻豆

雲林縣斗六是國內文旦產地之一，市公所將於9月5日舉辦文旦評鑑，9、10日舉辦文旦節展售活動，今天舉辦活動宣傳記者會，市長...

魁星爺誕辰黃偉哲登赤嵌祭拜 為學子祈功名佑健康

今天是七夕情人節，也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，從8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭...

避免東石蚵遭海汙 中正大學與縣府採無人機AI水質監控

守護嘉義縣沿海地區養蚵產業品質，及確保海洋汙染事件不再發生，中正大學人工智慧與永續發展研究中心今天發布與嘉縣府環保局合作...

潮味慶中元 嘉義梅山玉虛宮首創大士爺潮圖推傳統慶典

嘉義縣梅山玉虛宮今年中元普度發揮創意，首度以「潮味中元」創作大士爺、土地公及山神 3個潮圖，盼吸引更多年輕一代認識傳統慶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦