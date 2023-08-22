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黏土、彩鹽找回青少年好心情 校園心靈健康活動開跑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
學生分享作品，創作過程中將難以用言語說明或衝突的情緒具象化。圖／嘉義市政府提供
學生分享作品，創作過程中將難以用言語說明或衝突的情緒具象化。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府衛生局與嘉義大學輔導與諮商學系家庭教育研究中心，打破既往單向宣講模式，結合黏土或彩鹽等多元媒材，引導學生透過活動覺察及認識自己的身心狀態，從中建構自我。重視青少年心理健康舉辦15場「玩心更YOUNG-校園心靈健康計畫」巡迴活動，預估有800名師生參與，今於南興國中開跑。

衛生局長廖育瑋表示，青少年經歷生、心理和社交轉變，面對各種矛盾、挫折及衝突，同時疫情後社會變動、新興媒體、網路使用習慣等多面向的影響下，對校園形成的挑戰也逐漸升高。衛生局持續關注校園心理健康議題，除了結合轄內各級學校辦理校園珍愛生命守門人衛教宣導講座，今年與嘉大輔諮系合作校園「玩心更YOUNG」計畫，期望透過活動協助青少年探索自我，並協助相關教職人員對於青少年能有更進一步地了解，增進系統網絡間的合作。

嘉大輔導與諮商學系家庭教育研究中心系主任教授張高賓表示，考量首重覺察與調適情緒能力的提升，打破既往單向宣講模式，以小團體模式結合黏土或彩鹽等多元媒材，在安全的情境下將情緒具象化，表達難以用言語說明或衝突的情緒與感受，引導參與者從活動中覺察及認識自我身心狀態、學習評估情緒狀態，並從中再次建構自我。

學生族群分別以9所專科高中職及6所國中為對象進行宣導，共15場次，教職員部分安排5場次講座，預估近800位師生參與。期待藉由雙層防護的方式，同步提升青少年與教育相關人員的敏銳度與情緒調適力，強化嘉義市校園心靈健康及網絡合作。

市衛生局表示，衛福部統計去年全國自殺死亡率較前年增加，其中15～24歲年齡層在自殺死亡排名為第2，加上近年來校園自殺（自傷）事件頻傳，顯示青少年心理健康的議題日趨嚴峻。為鼓勵年輕族群勇於求助，力推「15～30歲年輕族群心理健康支持方案」服務，嘉義市目前有9間心理諮商機構合作辦理，每人可補助3次免費心理諮商。

民眾有心理健康服務需求或需諮詢相關服務，可洽詢嘉義市社區心理衛生中心服務專線05-2255155。相關資訊以及活動公告，可追蹤嘉義市社區心理衛生中心臉書及IG粉絲專頁。

學生透過媒材沉浸創作。圖／嘉義市政府提供
學生透過媒材沉浸創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局和嘉義大學將辦理15場國中及高中職「玩心更YOUNG-校園心靈健康計畫」巡迴活動，呼籲大家一起重視青少年心理健康。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局和嘉義大學將辦理15場國中及高中職「玩心更YOUNG-校園心靈健康計畫」巡迴活動，呼籲大家一起重視青少年心理健康。圖／嘉義市政府提供
老師向學生說明各種的情緒壓力及疏解方式。圖／嘉義市政府提供
老師向學生說明各種的情緒壓力及疏解方式。圖／嘉義市政府提供

衛生局 嘉義

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