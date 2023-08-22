嘉大、大埔偏鄉簽合作意向書 譜出當地音樂故事

嘉義大學針對藝術教育、產業項目，與嘉義縣偏鄉大埔鄉公所、縣府文觀局簽署合作意向書，朝「手工提琴演奏」規劃，幫助小朋友學習樂理和演奏技術，譜出屬於當地音樂故事。

國立嘉義大學今天發布新聞稿指出，嘉大第2期高教深耕計畫與偏鄉大埔鄉合作，副校長張俊賢昨天與嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、大埔鄉長吳明勳簽署合作意向書，基於資源共享原則，針對社區藝術教育、產業推進等面向合作，串聯資源發展大埔鄉。

張俊賢指出，透過師範學院、人文藝術學院及農學院資源與專業知識，師生以「藝術教育扎根」理念，提升大埔鄉藝術教育在地化與精緻化，未來將媒合人文藝術相關學系師生至社區關懷據點或活動中心，並朝「手工提琴演奏」規劃，帶領大、小朋友學習技術，譜出屬於大埔鄉的音樂故事。

張俊賢表示，針對大埔鄉環境及農業現況，嘉大木質材料與設計學系助理教授何尚哲將帶領團隊運用在地植物或漂流木等素材，進行成分抽取或精油萃取，研發實惠防蟲方法，以對抗蚊蟲侵害。

另外，嘉大農業推廣中心主任林明瑩則至大埔觀察在地農業狀態，輔導與引進大埔鄉適地適種的經濟作物，發展具彈性的農作方式，提升大埔鄉觀光人潮與農業產值及收益。

徐佩鈴表示，嘉義縣積極與各界合作推動社區發展，這次合作嘉大師生深入地方關懷，讓大學生理解當下社區困境，思考解決辦法，將可作為社區營造推動過程助力。

吳明勳指出，大埔鄉公所每年舉辦大埔藝術節及水庫節活動，未來將結合嘉大師生共同參與，提升專業演出效果，更有利創新大埔鄉的文化觀光產業模式，吸引遊客。