終結七夕孤單 阿里山林鐵首辦月老列車74名男女全上車

阿里山林業鐵路及文化資產管理處首辦林鐵月老主題列車「愛情列車長 我的愛情呀」，在今天七夕準時啟動，限額報名74名男女全到齊，平均年齡為36.8歲，男生以科技業工程師最多，女生則公教、行政比最高，以星座來看男生天秤座、女生處女座各占7名最多。

七夕終結孤單，林鐵及文資處今年首創，要在762軌距的林鐵列車上扮月老、牽紅線，復刻老派浪漫，限額男女各37位報名，在7月1日中午開放報名僅10分鐘，男性立即額滿，女性最後一個名額也在6日結束，快速滿額也讓網路上向隅者喊「我還沒上車」。

七夕月老主題列車，今帶領74名未婚男女前往竹崎、奮起湖、水社寮等車站，沿途可觀賞林鐵沿線特色景緻，車廂裡安排換座位認識新朋友，下車後藉由分組闖關遊戲，導入阿里山林鐵獨特的「鐵」知識，傳遞百年林鐵的文資價值，也讓彼此關係逐漸增溫。

從台大醫院網站得知月老列車報名參加女士表示，自己很喜歡坐火車，林鐵推出的新行程想體驗搭看看，今天工作人員所散發出的熱情，讓她更有期待旅程的心情；男參加者說，假如可在這行程，遇到一個很開心的人，也許就會遇到不一樣的事情。

林鐵及文資處表示，活動報名平均年齡為36.8歲，最年輕男生29歲、女生25歲；最年長男生45歲、女生44歲，男生以科技業工程師最多，女生則從事公教、行政比例最高；星座男生天秤座、女生處女座最多，各有7位報名。