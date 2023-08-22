快訊

退出中美洲議會 蔡政府忘了外交問題要從兩岸著手

「萬能充行動電源」爆炸 業者稱「海外」發生？網抓包：是在金門耶

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

嘉縣評核大專院校周邊餐飲業 56家獲衛生標章

中央社／ 嘉義縣22日電

維護大學生及民眾飲食安全，嘉義衛生局近日評核縣內大專院校周邊餐飲業，共有56家通過衛生評核，預計今年底公開表揚頒發衛生標章，業者名單公布在衛生局網頁供民眾參考。

嘉義縣衛生局今天發布新聞表示，為推動大專院校（國立中正大學、嘉義大學、吳鳳科技大學、崇仁醫護管理專科學校、南華大學、長庚科技大學）周邊餐飲業者食品衛生安全，今年採3階段精進式輔導及衛生評核打造優質飲食環境。

衛生局長趙紋華說，共有225家餐飲業先由衛生局普查輔導，再由專家委員初評、複評，計57家進入評選資格，最後29家獲得衛生優級、27家獲得良級、1家不通過，衛生局將於年底公開表揚。

趙紋華表示，大專院校校園周邊餐飲業者眾多，常吸引學生、民眾用餐，透過餐飲衛生輔導、衛生評核機制，能提升食品業者專業知能及餐飲衛生品質，打造安心用餐環境。

趙紋華指出，56家名單獲得衛生標章業者，已公布在衛生局網頁供民眾參考。

衛生局 餐飲業 嘉義

延伸閱讀

嘉縣戒菸活動124人參加 53年老菸槍力拚戒菸拿萬元禮券

嘉義縣限塑膠杯12月1日上路 預估逾300間業者受影響

嘉縣1903保安林開放租用 既存建物可變更丙種建築用地

陳冠廷角逐嘉縣山區立委 4大觀光政策打造台版療癒之森

相關新聞

不服氣明年來PK！斗六精品文旦將上市 市長豪氣：品質超越麻豆

雲林縣斗六是國內文旦產地之一，市公所將於9月5日舉辦文旦評鑑，9、10日舉辦文旦節展售活動，今天舉辦活動宣傳記者會，市長...

魁星爺誕辰黃偉哲登赤嵌祭拜 為學子祈功名佑健康

今天是七夕情人節，也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，從8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭...

避免東石蚵遭海汙 中正大學與縣府採無人機AI水質監控

守護嘉義縣沿海地區養蚵產業品質，及確保海洋汙染事件不再發生，中正大學人工智慧與永續發展研究中心今天發布與嘉縣府環保局合作...

潮味慶中元 嘉義梅山玉虛宮首創大士爺潮圖推傳統慶典

嘉義縣梅山玉虛宮今年中元普度發揮創意，首度以「潮味中元」創作大士爺、土地公及山神 3個潮圖，盼吸引更多年輕一代認識傳統慶...

南171線饋線工程道路單線雙向通行 出門前可先查這APP

南171線麻學路二段上月20日起挖掘多處施工，部分區域僅一半車道可通行，由於該路段為往來麻豆、學甲的主要平面道路，民眾說...

中央大排凸高鐵大道路面 嘉市府研擬加蓋改善危險路口

嘉義市世賢路二段與高鐵大道間路口事故頻傳，民眾向議員陳情，疑中央排水大排凸出影響交通所致；議員邀集交通處、工務處等單位會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦