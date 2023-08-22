嘉縣評核大專院校周邊餐飲業 56家獲衛生標章

維護大學生及民眾飲食安全，嘉義縣衛生局近日評核縣內大專院校周邊餐飲業，共有56家通過衛生評核，預計今年底公開表揚頒發衛生標章，業者名單公布在衛生局網頁供民眾參考。

嘉義縣衛生局今天發布新聞表示，為推動大專院校（國立中正大學、嘉義大學、吳鳳科技大學、崇仁醫護管理專科學校、南華大學、長庚科技大學）周邊餐飲業者食品衛生安全，今年採3階段精進式輔導及衛生評核打造優質飲食環境。

衛生局長趙紋華說，共有225家餐飲業先由衛生局普查輔導，再由專家委員初評、複評，計57家進入評選資格，最後29家獲得衛生優級、27家獲得良級、1家不通過，衛生局將於年底公開表揚。

趙紋華表示，大專院校校園周邊餐飲業者眾多，常吸引學生、民眾用餐，透過餐飲衛生輔導、衛生評核機制，能提升食品業者專業知能及餐飲衛生品質，打造安心用餐環境。

趙紋華指出，56家名單獲得衛生標章業者，已公布在衛生局網頁供民眾參考。