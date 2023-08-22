不服氣明年來PK！斗六精品文旦將上市 市長豪氣：品質超越麻豆
雲林縣斗六是國內文旦產地之一，市公所將於9月5日舉辦文旦評鑑，9、10日舉辦文旦節展售活動，今天舉辦活動宣傳記者會，市長林聖爵當場下戰帖，大斗六文旦這幾年品質已經打敗台南麻豆文旦，如果不服氣，歡迎麻豆柚農明年來參加斗六文旦評鑑。
斗六文旦種植面積約190公頃，總產量達4600公噸，強調精準分級及嚴格管理，有精品文旦、魚翅文旦美譽，在中秋送禮市場占有一席之地，斗六市長林聖爵說，斗六文旦產銷班每個月上課，精進彼此的管理技術，加上精準分級制度，大斗六文旦在這幾年已經打敗台南麻豆文旦，品質非常讚。
林聖爵說，斗六文旦依據甜度、品質來分級銷售，有嚴格的控管品質，可以提供消費者購買的方向，優質的斗六文旦一箱10台斤可賣到2千至2500元，頂級文旦甚至每台斤售價500元，麻豆的柚農如果不服氣，明年可以來參加斗六文旦評鑑，會制訂相關辦法來讓雙方PK。
鎮北文旦研究班長王聚宏表示，斗六文旦品質一年比一年好，今年斗六文旦生長期間沒被風雨影響，甜度比往年更好，如果要跟麻豆文旦PK，他們很有信心。
斗六柚農朱清輝表示，斗六文旦品質好到有水果商捧現金到果園搶購，要跟麻豆PK，大家都很有信心，只是雙方採收期間有落差，真要一起評鑑，得要好好研究相關辦法。
雲林縣府農業處長魏勝德表示，今年斗六文旦因節氣關係，銷售期長，目前田間生長狀況很好，已近完熟，縣府也媒合通路、電商協助銷售，要讓海內外的鄉親都能品嘗到優質的斗六文旦。
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