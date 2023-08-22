魁星爺誕辰黃偉哲登赤嵌祭拜 為學子祈功名佑健康

今天是七夕情人節，也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，從8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭魁星」活動，並在今天循古禮舉行「祭魁星」祭典儀式，由市長黃偉哲主祭，學生也向魁星爺頂禮，祈求護佑，成績進步。

黃偉哲表示，七夕不只是情人節，台南還有做16歲、魁星祈福等活動；台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中赤嵌樓所祀魁星很具代表性，每年吸引各地考生爭相參拜祈求考運昌隆，希望透過此儀式祝福前來參拜的的年輕朋友都能考試順利、金榜題名。

文化局表示，魁星的祭祀活動約在清代傳入台灣並延續至今，魁星又稱魁星爺、大魁星君，是掌管學問、文運與考試的神祇。魁星爺誕辰祭祀的每項祭品都有特殊寓意，包括「毛筆」及「功名燈」，以及「包子、糕點、粽子」象徵「包高中」，都是用來祈求考運昌隆、金榜題名。

祭奠前由忠義國小學生表演太鼓，市長與來參加的學生合照後，入赤崁樓祭拜魁星，獻花、獻果、上香後，向魁星爺頂禮3拜，接著由學生輪流入內領禮，祈求課業成績進步。