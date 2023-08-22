避免東石蚵遭海汙 中正大學與縣府採無人機AI水質監控

守護嘉義縣沿海地區養蚵產業品質，及確保海洋汙染事件不再發生，中正大學人工智慧與永續發展研究中心今天發布與嘉縣府環保局合作，將運用邊緣人工智慧Edge－AI，以無人機輔助水質監控，讓水質監控更具即時性。

中正大學人工智慧與永續發展研究中心主任熊博安表示，目前在河川等水域的水質並無自動化監控設施，未來將提供AI智能技術與無人機以及監控中心設計，輔助嘉義縣在環境檢測上，監控空氣品質如PM2.5及水質。

目前各縣市河川與水域的水質監測，仍以人工方式採樣與分析為主，嘉義縣共16個採集點，難到達的，需耗近3天才能完成採集，採樣前前置準備，再到現場採樣或攜回採集的水，持續監控樣本變化BOD、COD等水質參數，要約5天才能分析出結果。

解決此耗時耗力問題，熊博安率領團隊提出以智慧無人機攝影的方式水質監控，既省時、省力、安全，在尚未安裝自動化監控系統前，立即達到即時監控的效益，除減少採水的人力需求外，因應政府資料公開化，未來透過智慧無人機操作將能快速累積各項資料。

AI中心表示，前期由無人機先拍攝河川影像，捕捉畫面並回傳資料庫，蒐集資料後先判斷水質資料是否與人工採樣水質相同，後期等準確率提高到98%、99%後，就可直接由AI判斷水質的狀況好或壞。