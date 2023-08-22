府城七夕習俗 做十六歲、祭魁星掀熱潮

今天是七夕，也是台南府城「做十六歲」成年禮的正日，主祀七娘媽的中西區開隆宮一早擠滿了人，台南市長黃偉哲也到場祝福，扶著鑽過七娘媽亭桌腳的青少年，恭賀他們成年。

台南特有習俗「做十六歲」成年禮儀式，是傳統府城家庭和社會的集體記憶，也是登錄的市定民俗，每年農曆7月7日七夕盛大舉行，以中西區開隆宮最富盛名，今年也不例外，許多家長帶著兒女到廟祭拜，陸續鑽過七娘媽亭的桌腳，代表他們「轉大人」。

黃偉哲到場祝福指出，台南堅持傳統文化與歷史禮俗，傳承孝道及善良風俗，期盼青少年透過「做十六歲」體認及肩負更多責任，市府也希望發揚光大這項成年禮俗，讓更多人看見台南。

七夕不僅是府城「做十六歲」成年禮正日，同時是五文昌之一「魁星爺」誕辰，黃偉哲也出席中西區赤崁樓「祭魁星」儀式，祈求魁星爺護佑學子們考運昌隆，金榜題名。

「做十六歲」傳承自清領時期，源起於舊城區五條港，當時港區有童工，薪資是成年人的一半，一旦到16歲，就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，藉此公告周知。

祭魁星也約於清領時期傳入台灣，魁星又稱魁星爺、大魁星君，是掌管學問、文運與考試的神祇，每項祭品有特殊寓意，包括「毛筆」、「功名燈」、「包子、糕點、粽子」等，象徵「包高中」。