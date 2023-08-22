嘉縣戒菸活動124人參加 53年老菸槍力拚戒菸拿萬元禮券

嘉義縣衛生局鼓勵戒菸，舉辦「來嘉戒菸，好禮獎不完」活動，6月至今吸引124人參加，活動持續至10月31日，在見證下成功戒菸就可獲得1萬元禮券。有名煙齡53年的男子考量健康因素戒菸，也邀請有抽菸的兒子一起戒菸，由妻子擔任見證者，力拚戒煙1萬元禮券獎勵。

國民健康署公布，2020年全台吸菸率13.3%、職場二手菸暴露率22.1%；嘉義縣吸菸率17.7%，職場二手菸暴露率30.2%，數值都比全台平均高。衛生局表示，透過戒菸活動，鼓勵職場共同響應，提升吸菸者戒菸動機，盼降低吸菸率、減少職場二手菸。

衛生局長趙紋華說，今年戒菸活動共有9家職場共同響應，124位民眾參與。報名參賽者平均第一次吸菸年齡是19歲，平均每天吸菸10至20支，還有人最高一天能吸煙60支，參與理由包括健康亮紅燈、同儕力量、親情鼓勵及修法後電子煙全面禁止等原因。

衛生局表示，活動持續至10月31日，鼓勵吸菸者參加最高可得600元禮劵，在見證者陪伴下戒菸成功者可共同獲1萬元禮券，職場鼓勵員工參與戒菸活動可獲2000元禮劵，簡章可至衛生局網站 https://reurl.cc/948KxV，或訊息快報查詢。

縣長翁章梁呼籲，菸害新法已於3月22日正式實施，為了自我健康及荷包著想，請鄉親勇於拒絕菸品遠離菸害。嘉義縣有73家合約醫療院所提供戒菸諮詢，可至衛生局、合約醫院、診所及衛生所，也可撥打免費專線0800-636363，由醫事人員提供專業諮詢。