快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

嘉縣戒菸活動124人參加 53年老菸槍力拚戒菸拿萬元禮券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣衛生局鼓勵戒菸，舉辦「來嘉戒菸，好禮獎不完」活動，6月至今吸引124人參加，活動持續至10月31日，在見證下成功戒菸就可獲得1萬元禮券。有名煙齡53年的男子考量健康因素戒菸，也邀請有抽菸的兒子一起戒菸，由妻子擔任見證者，力拚戒煙1萬元禮券獎勵。

國民健康署公布，2020年全台吸菸率13.3%、職場二手菸暴露率22.1%；嘉義縣吸菸率17.7%，職場二手菸暴露率30.2%，數值都比全台平均高。衛生局表示，透過戒菸活動，鼓勵職場共同響應，提升吸菸者戒菸動機，盼降低吸菸率、減少職場二手菸。

衛生局長趙紋華說，今年戒菸活動共有9家職場共同響應，124位民眾參與。報名參賽者平均第一次吸菸年齡是19歲，平均每天吸菸10至20支，還有人最高一天能吸煙60支，參與理由包括健康亮紅燈、同儕力量、親情鼓勵及修法後電子煙全面禁止等原因。

衛生局表示，活動持續至10月31日，鼓勵吸菸者參加最高可得600元禮劵，在見證者陪伴下戒菸成功者可共同獲1萬元禮券，職場鼓勵員工參與戒菸活動可獲2000元禮劵，簡章可至衛生局網站 https://reurl.cc/948KxV，或訊息快報查詢。

縣長翁章梁呼籲，菸害新法已於3月22日正式實施，為了自我健康及荷包著想，請鄉親勇於拒絕菸品遠離菸害。嘉義縣有73家合約醫療院所提供戒菸諮詢，可至衛生局、合約醫院、診所及衛生所，也可撥打免費專線0800-636363，由醫事人員提供專業諮詢。

衛生局 戒菸 職場

延伸閱讀

陳冠廷角逐嘉縣山區立委 4大觀光政策打造台版療癒之森

12年血管阻塞超過6次 因為「抽菸」與「中斷用藥」

父親菸齡長很難戒？「大學長」陳時中分享成功戒菸法

戒菸專線成功率近4成 疫情服務量砍半疫後回升

相關新聞

不服氣明年來PK！斗六精品文旦將上市 市長豪氣：品質超越麻豆

雲林縣斗六是國內文旦產地之一，市公所將於9月5日舉辦文旦評鑑，9、10日舉辦文旦節展售活動，今天舉辦活動宣傳記者會，市長...

魁星爺誕辰黃偉哲登赤嵌祭拜 為學子祈功名佑健康

今天是七夕情人節，也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，從8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭...

避免東石蚵遭海汙 中正大學與縣府採無人機AI水質監控

守護嘉義縣沿海地區養蚵產業品質，及確保海洋汙染事件不再發生，中正大學人工智慧與永續發展研究中心今天發布與嘉縣府環保局合作...

潮味慶中元 嘉義梅山玉虛宮首創大士爺潮圖推傳統慶典

嘉義縣梅山玉虛宮今年中元普度發揮創意，首度以「潮味中元」創作大士爺、土地公及山神 3個潮圖，盼吸引更多年輕一代認識傳統慶...

南171線饋線工程道路單線雙向通行 出門前可先查這APP

南171線麻學路二段上月20日起挖掘多處施工，部分區域僅一半車道可通行，由於該路段為往來麻豆、學甲的主要平面道路，民眾說...

中央大排凸高鐵大道路面 嘉市府研擬加蓋改善危險路口

嘉義市世賢路二段與高鐵大道間路口事故頻傳，民眾向議員陳情，疑中央排水大排凸出影響交通所致；議員邀集交通處、工務處等單位會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦