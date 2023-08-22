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潮味慶中元 嘉義梅山玉虛宮首創大士爺潮圖推傳統慶典

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義梅山玉虛宮今年中元普度首創「潮味中元」以大士爺、土地公及山神 3個潮圖，吸引青年來認識地方傳統慶典。圖／嘉義梅山玉虛宮提供
嘉義梅山玉虛宮今年中元普度首創「潮味中元」以大士爺、土地公及山神 3個潮圖，吸引青年來認識地方傳統慶典。圖／嘉義梅山玉虛宮提供

嘉義縣梅山玉虛宮今年中元普度發揮創意，首度以「潮味中元」創作大士爺、土地公及山神 3個潮圖，盼吸引更多年輕一代認識傳統慶典，進而在8月30日中元節當天，一同參與普度團拜及大士爺火化升天的傳統慶典結合潮味中元的全新體驗。

梅山玉虛宮表示，中元節將至，循序漸進推出大士爺、土地公及帥氣騎重機山神，共3張潮視覺圖效果，在趣味潮圖創作下，可見土地公以騎著虎皮機車趕往監普，提早前來安排好兄弟姐妹們的入場事宜，來維護普場清靜引導入場吃普。

董事游澤壕說，廟方年輕世代首度嘗試發想出的3個潮圖其意涵為，以冷酷的燃面大士爺，轉頭看後方，指要好兄弟們乖乖聽話來普度，而土地公是老人家動作慢，騎著虎紋打檔速克達，和山神帥氣騎重機來ㄧ起來協助監普，藉此加深年輕人對地方傳統祭典文化的認識。

梅山玉虛宮指出，一年一度的中元普度祭典，是廟方年度盛事之一，都會在農曆7月15日舉行，發揚帝爺公的慈悲，幫助無形眾生，累積功德、捐助普品、響應愛心，慈悲月期間好兄弟放年假，帝爺公不放假。

活動日期為，8月28日晚間7點燃面大士爺暨列位正神的開光大典，8月30日中午1點半普度法會開香團拜，晚間9點圓滿收普，恭送大士爺火化升天；即日起至28日止受理「癸卯年中元普度法會」贊普品代辦，每份1500元，詳情請恰廟方辦公室或服務台辦理登記。

嘉義梅山玉虛宮今年中元普度首創「潮味中元」以大士爺、土地公及山神 3個潮圖，吸引青年來認識地方傳統慶典。圖／嘉義梅山玉虛宮提供
嘉義梅山玉虛宮今年中元普度首創「潮味中元」以大士爺、土地公及山神 3個潮圖，吸引青年來認識地方傳統慶典。圖／嘉義梅山玉虛宮提供
嘉義梅山玉虛宮今年中元普度首創「潮味中元」以大士爺、土地公及山神 3個潮圖，吸引青年來認識地方傳統慶典。圖／嘉義梅山玉虛宮提供
嘉義梅山玉虛宮今年中元普度首創「潮味中元」以大士爺、土地公及山神 3個潮圖，吸引青年來認識地方傳統慶典。圖／嘉義梅山玉虛宮提供

普度 土地公 兄弟

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