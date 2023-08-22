中央大排凸高鐵大道路面 嘉市府研擬加蓋改善危險路口

嘉義市世賢路二段與高鐵大道間路口事故頻傳，民眾向議員陳情，疑中央排水大排凸出影響交通所致；議員邀集交通處、工務處等單位會勘，中央大排凸出路面確實造成道路縮減影響交通；市府初步研擬局部加蓋讓前後道路寬度一致，改善爭道現象。

議員黃敏修表示，從嘉義市區由西往東高鐵大道至世賢路二段路口時，前方突然凸出一塊，人車都無法通行，道路全部往內縮，直行車一不小心會擦撞，且汽車由西向東往市區方向行駛到這處路口要左轉時，因這凸出的區塊，造成雙方爭道現象，使得這路口事故頻傳。

他表示，市府雖然在這區塊塗白漆、反光標籤警示，但只能治標不能治本。汽機車行駛來到這邊，一定得閃避，簡直是「行車地獄」。

日前黃敏修邀集工務處、交通處相關人員於現場會勘，集思解決之道；會勘發現這處中央排水流路以五孔箱涵在交叉路口向右偏移，部份路面因過路箱涵未設頂板，而束縮路面寬度。行人及機慢車需靠左進入快車道，爭道現象險象環生。