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中央大排凸高鐵大道路面 嘉市府研擬加蓋改善危險路口

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
用路人行經至這路口被前方凸出的大排影響道路縮減。記者李宗祐／攝影
用路人行經至這路口被前方凸出的大排影響道路縮減。記者李宗祐／攝影

嘉義市世賢路二段與高鐵大道間路口事故頻傳，民眾向議員陳情，疑中央排水大排凸出影響交通所致；議員邀集交通處、工務處等單位會勘，中央大排凸出路面確實造成道路縮減影響交通；市府初步研擬局部加蓋讓前後道路寬度一致，改善爭道現象。

議員黃敏修表示，從嘉義市區由西往東高鐵大道至世賢路二段路口時，前方突然凸出一塊，人車都無法通行，道路全部往內縮，直行車一不小心會擦撞，且汽車由西向東往市區方向行駛到這處路口要左轉時，因這凸出的區塊，造成雙方爭道現象，使得這路口事故頻傳。

他表示，市府雖然在這區塊塗白漆、反光標籤警示，但只能治標不能治本。汽機車行駛來到這邊，一定得閃避，簡直是「行車地獄」。

日前黃敏修邀集工務處、交通處相關人員於現場會勘，集思解決之道；會勘發現這處中央排水流路以五孔箱涵在交叉路口向右偏移，部份路面因過路箱涵未設頂板，而束縮路面寬度。行人及機慢車需靠左進入快車道，爭道現象險象環生。

市府工務處表示，這處大排閘門涉及控制水流及清理等，不能全面封蓋，目前朝局部加蓋方式研擬設計，讓前後車道寬度一致，並將機車道、人行道一併改善。

大排因涉及閘門流放水及清理，不能全面封蓋。記者李宗祐／攝影
大排因涉及閘門流放水及清理，不能全面封蓋。記者李宗祐／攝影
市議員黃敏修表示，人行道同樣遭前方大排阻隔。圖／市議員黃敏修提供
市議員黃敏修表示，人行道同樣遭前方大排阻隔。圖／市議員黃敏修提供
中央大排凸出路面，造成大小車爭道險象環生。記者李宗祐／攝影
中央大排凸出路面，造成大小車爭道險象環生。記者李宗祐／攝影
機車騎士被迫騎上快車道。記者李宗祐／攝影
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市府在這路口加強宣導警示。記者李宗祐／攝影
市府在這路口加強宣導警示。記者李宗祐／攝影
市議員黃敏修邀集有關單位現場會勘。圖／市議員黃敏修提供
市議員黃敏修邀集有關單位現場會勘。圖／市議員黃敏修提供
市議員黃敏修邀集有關單位現場會勘。圖／市議員黃敏修提供
市議員黃敏修邀集有關單位現場會勘。圖／市議員黃敏修提供

車道 議員 嘉義

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