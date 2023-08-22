推動偏鄉藝術教育 嘉縣府媒合嘉大與大埔公所簽意向書
嘉義縣極偏鄉大埔地區近年推動全面性發展，縣政府昨天媒合嘉義大學、大埔鄉公所舉行大學社會責任合作意向書簽署，由文化觀光局長徐佩鈴、嘉義大學副校長張俊賢及大埔鄉長吳明勳一同完成締約，將以資源共享及平等互惠，對社區共創、藝術教育及產業合作，來協助大埔鄉整體發展。
徐佩鈴表示，邀嘉義大學師生深入大埔偏鄉，讓學生理解社區困境，進一步思考解決方式，以和平村為示範社區，利用暑假期間在大埔國中小帶著管樂隊學生一對一練習，為偏鄉孩子的藝術教育盡一份心力。
嘉大副校長張俊賢指出，學校擁師範、人文藝術及農學院資源，過去不少科系結合跨域師資及學生團隊，達成許多成就，包含視覺藝術系以陶藝美術成立教學營隊；師範資源研發英語教具提供孩童多樣化學習經驗；木設系運用在地植物或漂流木素材，研發防蟲對抗琉璃蟻侵害。
縣府指出，意向書實踐內容由嘉大人文藝術學院教師與大埔鄉共同研擬，目前朝向「手工提琴演奏」規畫，未來將媒合系所人才幫助小朋友學習樂理和演奏技術，譜出屬於大埔鄉的悠揚樂音。
鄉長吳明勳說，未來將邀請嘉大師生參與大埔鄉公所每年舉辦的大埔藝術節及水庫節演出，一起打造提高文化觀光品質，吸引更多遊客創造地方產業效益。
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