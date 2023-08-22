推動偏鄉藝術教育 嘉縣府媒合嘉大與大埔公所簽意向書

嘉義縣極偏鄉大埔地區近年推動全面性發展，縣政府昨天媒合嘉義大學、大埔鄉公所舉行大學社會責任合作意向書簽署，由文化觀光局長徐佩鈴、嘉義大學副校長張俊賢及大埔鄉長吳明勳一同完成締約，將以資源共享及平等互惠，對社區共創、藝術教育及產業合作，來協助大埔鄉整體發展。

徐佩鈴表示，邀嘉義大學師生深入大埔偏鄉，讓學生理解社區困境，進一步思考解決方式，以和平村為示範社區，利用暑假期間在大埔國中小帶著管樂隊學生一對一練習，為偏鄉孩子的藝術教育盡一份心力。

嘉大副校長張俊賢指出，學校擁師範、人文藝術及農學院資源，過去不少科系結合跨域師資及學生團隊，達成許多成就，包含視覺藝術系以陶藝美術成立教學營隊；師範資源研發英語教具提供孩童多樣化學習經驗；木設系運用在地植物或漂流木素材，研發防蟲對抗琉璃蟻侵害。

縣府指出，意向書實踐內容由嘉大人文藝術學院教師與大埔鄉共同研擬，目前朝向「手工提琴演奏」規畫，未來將媒合系所人才幫助小朋友學習樂理和演奏技術，譜出屬於大埔鄉的悠揚樂音。