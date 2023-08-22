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誤認為孔子像…月老也能求功名？台南歸仁地方趣聞

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。記者李文德／攝影
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。記者李文德／攝影

今天是農曆七月七日，俗稱七夕情人節。許多人都會趁此時拜月老，求得好姻緣。台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像除能求姻緣外，卻還有求學的功用？當地許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。

仁壽宮總幹事陳英裕表示，因廟內也有祭拜文昌帝君。每當接近升學考試，附近歸仁國中、新豐高中就會有老師帶隊，到廟裡求好功名。

陳英裕笑著說，不過有時候學生們經過這尊月老像，遠遠看祂右手拿姻緣簿，會認為是手拿論語，於是錯把月老當成孔子，整群學生就會趕緊拜拜。經過旁人提醒，才發現誤會大了。

當地民眾說，特別是從月老像左側遠遠看，就會認為是孔子，才會導致這場烏龍，但也成為地方趣聞，有時候還是會看到學生結伴參拜，讓人不禁莞爾一笑。

仁壽宮主祀保生大帝，為當地的信仰中心。廟外右側在2005年設置月老像、2013年開光，含底座大約接近3公尺，周邊搭建相關的藝術造景。

陳英裕說，不管是否拜錯神像，人家常說心誠則靈，相信月老也能祝福學生心想事成。不過今年起，每逢農曆8月15日趁月老聖誕舉辦一系列祭祀活動。

學生們經過這尊月老像，遠遠看祂右手拿姻緣簿，會認為是手拿論語，於是錯把月老當成孔子拜拜。記者李文德／攝影
學生們經過這尊月老像，遠遠看祂右手拿姻緣簿，會認為是手拿論語，於是錯把月老當成孔子拜拜。記者李文德／攝影
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。記者李文德／攝影
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。記者李文德／攝影

月老 孔子 升學

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