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台南2師獲全國優良特教 用3感教育共建轉念人生

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永福國小老師吳宥靚長期為低視力生及盲生量身製作學習輔具及點字補充教材，協助全市視巡班製作盲用試卷。圖／南市教育局提供
台南市永福國小老師吳宥靚長期為低視力生及盲生量身製作學習輔具及點字補充教材，協助全市視巡班製作盲用試卷。圖／南市教育局提供

教育部優良特殊教育人員出爐，台南市東區復興國小林秀真及永福國小吳宥靚兩名教師獲選，也創下南市連續3年每年有2名教師獲選全國優良特教人員的榮譽。林秀真支持特殊生參與普通班學習，並彙編特教教材不遺餘力。吳宥靚長期為低視力生及盲生量身製作學習輔具及點字補充教材，協助全市視巡班製作盲用試卷。

林秀真投身特殊教育18年，曾任教集中式特教班與資源班等各類班型，在任教集中式特教班時與特教夥伴攜手實踐融合教育課程，支持特殊生參與普通班學習，並彙編特教教材；也持續進修以提升教學專業，曾參與國際研討會與國際學者交流特教經驗，並分享教學策略與實施特教理念，投稿國語日報、特教專業期刊等刊物。林秀真感謝特殊教育路上一路與她攜手前行的親師生夥伴，正因夥伴的支持和相挺，才能夠獲得這個獎項。

吳宥靚深耕視障巡迴教育24年，推動視障教育，長期為低視力生及盲生量身製作學習輔具及點字補充教材，協助全市視巡班製作盲用試卷；重視視障學生語文能力發展，鼓勵視障生參與作文、朗讀、點字、音樂等各類競賽活動屢獲佳績，提升視障學生的信心。曾多次參加全國點字比賽，獲得教師組第1名。她長期擔任台南大學視障教育與重建中心講師，傳承視障教育專業教學技能。吳宥靚說，在教學過程中帶著3感教育「感恩、感謝、感受愛」影響學生及其家庭，共建轉念悅納的人生。

台南市長黃偉哲表示，教育部優良特殊教育人員全國僅18名獲選，老師林秀真、吳宥靚在激烈競爭中獲此殊榮，為台南特教之光。

教育局長鄭新輝說，南市遴選9名特殊教育人員，並薦送3名教師參加教育部決選，感謝教師在教學或行政工作上長期投注心力，溫柔且堅定的態度，以及奉獻與無悔的付出，足堪教育的典範，期許發揮更大影響力，造福莘莘學子。

台南市東區復興國小老師林秀真支持特殊生參與普通班學習，並彙編特教教材不遺餘力，獲選教育部優良特教人員。圖／南市教育局提供
台南市東區復興國小老師林秀真支持特殊生參與普通班學習，並彙編特教教材不遺餘力，獲選教育部優良特教人員。圖／南市教育局提供

視障 教育部

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