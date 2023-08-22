台南2師獲全國優良特教 用3感教育共建轉念人生

教育部優良特殊教育人員出爐，台南市東區復興國小林秀真及永福國小吳宥靚兩名教師獲選，也創下南市連續3年每年有2名教師獲選全國優良特教人員的榮譽。林秀真支持特殊生參與普通班學習，並彙編特教教材不遺餘力。吳宥靚長期為低視力生及盲生量身製作學習輔具及點字補充教材，協助全市視巡班製作盲用試卷。

林秀真投身特殊教育18年，曾任教集中式特教班與資源班等各類班型，在任教集中式特教班時與特教夥伴攜手實踐融合教育課程，支持特殊生參與普通班學習，並彙編特教教材；也持續進修以提升教學專業，曾參與國際研討會與國際學者交流特教經驗，並分享教學策略與實施特教理念，投稿國語日報、特教專業期刊等刊物。林秀真感謝特殊教育路上一路與她攜手前行的親師生夥伴，正因夥伴的支持和相挺，才能夠獲得這個獎項。

吳宥靚深耕視障巡迴教育24年，推動視障教育，長期為低視力生及盲生量身製作學習輔具及點字補充教材，協助全市視巡班製作盲用試卷；重視視障學生語文能力發展，鼓勵視障生參與作文、朗讀、點字、音樂等各類競賽活動屢獲佳績，提升視障學生的信心。曾多次參加全國點字比賽，獲得教師組第1名。她長期擔任台南大學視障教育與重建中心講師，傳承視障教育專業教學技能。吳宥靚說，在教學過程中帶著3感教育「感恩、感謝、感受愛」影響學生及其家庭，共建轉念悅納的人生。

台南市長黃偉哲表示，教育部優良特殊教育人員全國僅18名獲選，老師林秀真、吳宥靚在激烈競爭中獲此殊榮，為台南特教之光。