告示牌掛了又撤 台南高鐵站科技執法研議中

高鐵台中、桃園等站的載客接送區都有科技執法，台南站暫無，不過近來假日1天出入3萬人次，2號出口外的接送區常出現車輛久停占用、後方回堵，遊客發現有立牌「攝影取締」又撤下。高鐵公司、南市府表示，是否科技執法正研議中，現每逢假日疏運尖峰，加強交通疏導。

有民眾看到高鐵站2號出口外的接送區掛上告示牌「站區違規偵測攝影取締，請依規定3分鐘內接客」，拍照上網貼文表示，日後民眾的腳步就要快點；有旅客認為，常看到假日車道擠滿車，甚至塞到武當路上，再嚴重會造成交通大打結，科技執法能解決問題。

立委林俊憲昨前往高鐵站會勘改善雨遮設計，爭取新闢南區高鐵快捷公車路線，他也指出，建議實施科技執法前，要有相關的配套措施及宣導期，未執行就先設告示牌容易造成民眾抱怨。

南市警局交通大隊表示，科技執法器材已裝上，因還在研議，先請廠商撤下告示牌，日後確定實施，會測試器材、公告實施時間。

歸仁警分局交通組指出，每逢周五、日或連續假期頭尾兩日，會派出2名員警、1名義交與高鐵站保全共同加強交通疏導，柔性勸離屢勸不聽者，才會舉發開罰，3月至8月20日累計取締違規占用車道有742件。

台灣高鐵運務處副總經理楊小天說，呼籲台南站遊客多加利用附近停車場的30分鐘內停車免費優惠，避免車輛塞在接送區。