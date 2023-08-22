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雲林東勢變電所遭抗爭 停工與民溝通

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台電公司預計在雲林東勢鄉建造變電所，在地村民昨天前往拉布條反對。記者蔡維斌／攝影
台電公司預計在雲林東勢鄉建造變電所，在地村民昨天前往拉布條反對。記者蔡維斌／攝影

配合綠能電網需求，台電公司陸續在雲林沿海地區設變電所，近期擬於東勢鄉與麥寮鄉交界的東勢新坤村、四美村一帶建造約1公頃的「台區變電所」，遭當地嚴重反對，村民昨天拉布條喊罔顧民意、要求停工。對此，台電回應，變電所安全無虞，已先停工，會再與地方溝通。

由於村民擔憂變電所產生的電磁場問題，台電解釋，磁場會隨距離有所變動，變電所周圍的磁場強度都遠低於政府「限制時變電場、磁場及電磁場暴露指引」的標準值833.3毫高斯，請村民安心。

東勢鄉長張健福說，不反對綠能，但變電所應找更合適之地，鄰近還有很多農地地廣人稀，台電應該選比較沒有爭議的地方蓋變電所。

東勢鄉反變電所自救會長許欽政、四美村長吳鐵全、新坤村長黃華山等人說，附近土地麼多，變電所卻偏偏選在四美和新坤村進出必經之地，且台電僅在6月開過1次說明會，沒想到就不顧反對強行動工，根本不把村民放在眼裡。

變電所正進行整地，因近來村民抗議聲浪，目前停工中；上百名村民昨前往工地旁搭帳棚、掛布條抗議，警方到場戒護幸未發生衝突，縣議員蔡永富、吳蕙蘭、蘇國瓏也出席聲援，要求台電在協調未成前都暫時停工。

台電施工單位人員認為，工地緊鄰大排和公路、農田，四面都有阻隔，應較不影響居民；台電中區施工處經理陳信宏說，變電所主體工程預計2026年完工。

台電 海地 鄉長 自救會 農地

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