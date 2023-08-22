嘉市垂楊路庇護島 屢傳「撞」況

為保障行人穿越路口安全，嘉義市政府在垂楊路分兩階段施作20多處的路口庇護島，工程陸續完工，不過近來出現汽車「開上」庇護島或擦破車胎，有駕駛認為設計不良，但許多網友認為根本是因本身開車「切西瓜」壞習慣。市府交通處表示，會在庇護島塗裝明顯標誌、擺警示錐，希望逐漸導正駕駛習慣。

有汽車駕駛表示，過去沒有庇護島，起初還不太習慣，在轉彎、迴轉時會碰撞庇護島，因路中間凸個分隔島，開太靠近時根本看不到。

網友則說，設計本身沒問題，是車主的不良駕駛習慣造成，「愛切西瓜啊！今天如果沒有庇護島，在車底下的就是過馬路的行人」。

市議員陳家平說，設置庇護島對市民而言是新的交通設施，曾接獲不少陳情對庇護島的意見，有要求市府相關單位加強宣導、標示，希望逐漸導正駕駛人的行車觀念，減少事件發生。

交通處解釋，垂楊路較寬，行人穿越路徑較長，庇護島可提供當中途停等區，也能避免車輛左轉時未到路口中心點就先轉彎、進而擦撞到行人，會加強宣導。