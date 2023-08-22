快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南非法棄置處清太慢 審計促改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市政府列管61處非法棄置場址，許多尚未清除，受到民代、環團質疑。審計部南市審計處指出，市府清理進度緩慢、甚至無進度，另還有高速發酵場實際處理量未達預期成效問題，要求改善；南市環保局表示，將訂非法棄置的控管機制，明年爭取經費增設高速發酵場儲存槽，達到最高效能。

審計部台南市審計處針對去年度決算的審核報告指出，環保局截至去年底，非法棄置場址3處完成清理、10處清理中、48處未清理，其中學甲爐碴案還有3處未完成清理，清理期限一延再延，而後壁玉米田案，清理義務人未清理，也任由農地荒廢閒置。

審計處指出，環保局為提升廚餘回收再利用成效，建置2座廚餘高速發酵場，但廚餘進場量不足，導致實際處理量未達預期；在推動畜牧廢棄物資源化再利用方面，資源化場所比率僅42.03%，為10個發展畜牧縣市中第6名，仍有成長空間。

台南社大研究員晁瑞光說，學甲3處場址爐碴雖已清理完畢，但還有很多廢塑膠沒清走，二仁溪的有毒廢電子零件也應趕快清理。

南市環保局解釋，學甲爐碴案6處場址，有3處已完成清理，2處清理中，1處在廠房下沒清理，但已設置地下水監測井，環境監測中，也定期召開非法棄置場址管理協商會，研擬相關草案，訂定進度管控機制。

環保局也指出，兩座廚餘兩座廚餘高速發酵場的設計量是每月共能處理990公噸，但操作過程中發現城西高速發酵場若達到最高效能660公噸，因儲槽空間問題，生產出來的產品偏濕，因此降低處理量為8成，目前利用傳統堆肥場多出來空間曝曬產品後再包裝，預估處理量可達9成，明年向環保署爭取2千多萬設置儲槽，希望能達到最高處理量。

畜牧汙染方面，環保局表示，2025年全數542場完成規定的資源化目標。

廚餘 台南 機制 廢棄物 地下水 環保署 農地

延伸閱讀

審計處：新北公共債務逾千億元 應落實財政紀律

廢棄竹蚵架遍及嘉義海岸線 可轉化成有機肥料

「班班有冷氣」不利教室空品 竹市府加強各校通風宣導

政策上路3個月 綠島、蘭嶼環保杯租借情況不如預期

相關新聞

台南非法棄置處清太慢 審計促改善

台南市政府列管61處非法棄置場址，許多尚未清除，受到民代、環團質疑。審計部南市審計處指出，市府清理進度緩慢、甚至無進度，...

告示牌掛了又撤 台南高鐵站科技執法研議中

高鐵台中、桃園等站的載客接送區都有科技執法，台南站暫無，不過近來假日1天出入3萬人次，2號出口外的接送區常出現車輛久停占...

沙灘滿是碎蚵棚 嘉縣動員淨灘

杜蘇芮颱風過境後，嘉義縣沿海出現許多海廢漂流物，蚵棚遭打碎也被沖到沙灘上，環境相當髒亂，上百人昨天到布袋鎮好美里沙灘淨灘...

雲林東勢變電所遭抗爭 停工與民溝通

配合綠能電網需求，台電公司陸續在雲林沿海地區設變電所，近期擬於東勢鄉與麥寮鄉交界的東勢新坤村、四美村一帶建造約1公頃的「...

嘉市垂楊路庇護島 屢傳「撞」況

為保障行人穿越路口安全，嘉義市政府在垂楊路分兩階段施作20多處的路口庇護島，工程陸續完工，不過近來出現汽車「開上」庇護島...

車快跑不動怎麼抓小偷？ 北回化學董事長陳芳斌捐巡邏車

嘉義縣警察局民雄分局今下午舉辦巡邏車捐贈儀式。北回化學公司董事長陳芳斌擔任義交大隊長，深入了解員警執行辛勞，捐贈1輛巡邏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦