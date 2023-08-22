台南非法棄置處清太慢 審計促改善

台南市政府列管61處非法棄置場址，許多尚未清除，受到民代、環團質疑。審計部南市審計處指出，市府清理進度緩慢、甚至無進度，另還有高速發酵場實際處理量未達預期成效問題，要求改善；南市環保局表示，將訂非法棄置的控管機制，明年爭取經費增設高速發酵場儲存槽，達到最高效能。

審計部台南市審計處針對去年度決算的審核報告指出，環保局截至去年底，非法棄置場址3處完成清理、10處清理中、48處未清理，其中學甲爐碴案還有3處未完成清理，清理期限一延再延，而後壁玉米田案，清理義務人未清理，也任由農地荒廢閒置。

審計處指出，環保局為提升廚餘回收再利用成效，建置2座廚餘高速發酵場，但廚餘進場量不足，導致實際處理量未達預期；在推動畜牧廢棄物資源化再利用方面，資源化場所比率僅42.03%，為10個發展畜牧縣市中第6名，仍有成長空間。

台南社大研究員晁瑞光說，學甲3處場址爐碴雖已清理完畢，但還有很多廢塑膠沒清走，二仁溪的有毒廢電子零件也應趕快清理。

南市環保局解釋，學甲爐碴案6處場址，有3處已完成清理，2處清理中，1處在廠房下沒清理，但已設置地下水監測井，環境監測中，也定期召開非法棄置場址管理協商會，研擬相關草案，訂定進度管控機制。

環保局也指出，兩座廚餘兩座廚餘高速發酵場的設計量是每月共能處理990公噸，但操作過程中發現城西高速發酵場若達到最高效能660公噸，因儲槽空間問題，生產出來的產品偏濕，因此降低處理量為8成，目前利用傳統堆肥場多出來空間曝曬產品後再包裝，預估處理量可達9成，明年向環保署爭取2千多萬設置儲槽，希望能達到最高處理量。

畜牧汙染方面，環保局表示，2025年全數542場完成規定的資源化目標。