台南登革熱增91例創單日新高 5區病媒蚊指數偏高

台南市今天新增91例本土登革熱確診病例，創單日新高；市府監測東區、永康區、安南區、南區、北區許多里別近期病媒蚊指數偏高，社區傳播風險提升，呼籲民眾確實清除雨後積水。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，今天91例分布狀況為東區24例，永康區21例，安南區18例，北區10例，南區8例，仁德區3例，中西區及關廟區各2例，安平區、歸仁區及左鎮區各1例，年齡介於9歲至91歲，至今累計本土病例1781例。

衛生局指出，台南近期氣候持續炎熱且時有強降雨發生，是最有利病媒蚊生長環境，依據衛生福利部疾病管制署研究數據顯示，在此氣候條件下，病媒蚊孑孓最快只需7至10日就可生長為成蚊，對登革熱防疫是相當大挑戰。

衛生局表示，台南市登革熱防治中心病媒蚊監測數據發現，東區、永康區、安南區、南區、北區許多里別近期病媒蚊指數偏高，顯示社區登革熱疫情傳播風險提升，市長黃偉哲嚴格責成各局處務必確實督導轄管單位落實各項防疫措施，針對高風險場域每日巡檢與孳清。

衛生局強調，民眾雨後一定要巡視家戶內外環境，特別是容易忽略的花盆底盤、盆栽、天溝、防火巷、地下室及頂樓等，儘快將積水清除，無法清除處應投藥處理，惟有透過人人共同落實防疫措施，才能遏止登革熱疫情持續蔓延。