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車快跑不動怎麼抓小偷？ 北回化學董事長陳芳斌捐巡邏車
嘉義縣警察局民雄分局今下午舉辦巡邏車捐贈儀式。北回化學公司董事長陳芳斌擔任義交大隊長，深入了解員警執行辛勞，捐贈1輛巡邏車提升員警執勤安全，嘉義縣警察局長林宏儒、民雄分局長莊思神、議員黃啟豪都列席，未來新的巡邏車將交由北斗派出所使用及維護。
陳芳斌說，他擔任義交大隊大隊長，更能了解員警執勤需求，「開著快要跑不動的舊車子，是要怎麼追小偷？」，鼓勵鄰近派出所若有需求，都可以提出來，如果今年預算不夠，那就明年編列預算，感謝員警維護治安，對維護社會治安責無旁貸。
莊思神說，陳芳斌熱心公益，2018年曾捐贈1輛巡邏車給北斗派出所，今天再捐贈1輛巡邏車，目前派出所2輛巡邏車都是陳芳斌捐贈，相信能提升員警執勤安全，北回化學深耕地方30年，持續關懷、回饋社會，並以具體行動支持警方，深表感謝。
林宏儒說，陳芳斌去年就曾提到要捐車，在承諾還沒完成前，陳芳斌都掛念在心，對提出的承諾相當重視、一定要兌現，累計捐贈民雄分局2輛巡邏車，相信對維護生命財產安全，可以有很大貢獻，民雄分局有這麼好的靠山，未來要請董事長繼續愛護。
黃啟豪說，北回化學公司創立30周年，從3人公司到現在海內外逾500名員工，產品快乾排行全球市占率第1名，是台灣產業隱形冠軍，有3個廠都在民雄工業區。陳芳斌熱心公益令人欽佩，也擔任義交大隊長，去年也捐2台原裝進口重機給交通隊，解決特勤缺車問題。
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