快訊

為何負債比減少？ 蔡總統談前瞻建設迎「投資大爆發」：我們有借有還

日本要抓鹹豬手！性感DJ襲胸案警方刑事調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車快跑不動怎麼抓小偷？ 北回化學董事長陳芳斌捐巡邏車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
北回化學公司董事長陳芳斌（前排右三）今捐贈1輛巡邏車，將交由民雄警分局北斗派出所維護使用。記者黃于凡／攝影
北回化學公司董事長陳芳斌（前排右三）今捐贈1輛巡邏車，將交由民雄警分局北斗派出所維護使用。記者黃于凡／攝影

嘉義警察局民雄分局今下午舉辦巡邏車捐贈儀式。北回化學公司董事長陳芳斌擔任義交大隊長，深入了解員警執行辛勞，捐贈1輛巡邏車提升員警執勤安全，嘉義縣警察局長林宏儒、民雄分局長莊思神、議員黃啟豪都列席，未來新的巡邏車將交由北斗派出所使用及維護。

陳芳斌說，他擔任義交大隊大隊長，更能了解員警執勤需求，「開著快要跑不動的舊車子，是要怎麼追小偷？」，鼓勵鄰近派出所若有需求，都可以提出來，如果今年預算不夠，那就明年編列預算，感謝員警維護治安，對維護社會治安責無旁貸。

莊思神說，陳芳斌熱心公益，2018年曾捐贈1輛巡邏車給北斗派出所，今天再捐贈1輛巡邏車，目前派出所2輛巡邏車都是陳芳斌捐贈，相信能提升員警執勤安全，北回化學深耕地方30年，持續關懷、回饋社會，並以具體行動支持警方，深表感謝。

林宏儒說，陳芳斌去年就曾提到要捐車，在承諾還沒完成前，陳芳斌都掛念在心，對提出的承諾相當重視、一定要兌現，累計捐贈民雄分局2輛巡邏車，相信對維護生命財產安全，可以有很大貢獻，民雄分局有這麼好的靠山，未來要請董事長繼續愛護。

黃啟豪說，北回化學公司創立30周年，從3人公司到現在海內外逾500名員工，產品快乾排行全球市占率第1名，是台灣產業隱形冠軍，有3個廠都在民雄工業區。陳芳斌熱心公益令人欽佩，也擔任義交大隊長，去年也捐2台原裝進口重機給交通隊，解決特勤缺車問題。

北回化學公司董事長陳芳斌（右四）今捐贈1輛巡邏車，民雄警分局長莊思神（左四）回贈巡邏車模型。記者黃于凡／攝影
北回化學公司董事長陳芳斌（右四）今捐贈1輛巡邏車，民雄警分局長莊思神（左四）回贈巡邏車模型。記者黃于凡／攝影
北回化學公司董事長陳芳斌（右）今捐贈1輛巡邏車，民雄警分局長莊思神（左）回贈巡邏車模型。記者黃于凡／攝影
北回化學公司董事長陳芳斌（右）今捐贈1輛巡邏車，民雄警分局長莊思神（左）回贈巡邏車模型。記者黃于凡／攝影
北回化學公司董事長陳芳斌（左）今捐贈1輛巡邏車，將交由民雄警分局北斗派出所維護使用。記者黃于凡／攝影
北回化學公司董事長陳芳斌（左）今捐贈1輛巡邏車，將交由民雄警分局北斗派出所維護使用。記者黃于凡／攝影

交大 嘉義 警察

延伸閱讀

嘉藝之星青少年才藝競賽熱鬧登場 新港國中國標舞奪冠

查報可疑涉案車輛更有效率 竹市警巡邏車建AI巡防系統

30歲工程師嗨當大麻自耕農 偕友租雲林百坪豪宅搞成高科技溫室

巡邏車戒備後方車流 台中警救援車道圍牆幼貓

相關新聞

車快跑不動怎麼抓小偷？ 北回化學董事長陳芳斌捐巡邏車

嘉義縣警察局民雄分局今下午舉辦巡邏車捐贈儀式。北回化學公司董事長陳芳斌擔任義交大隊長，深入了解員警執行辛勞，捐贈1輛巡邏...

台南七夕愛之橋登場 這樣做鎖住愛情還可抽獎

明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，台南市長黃偉哲今歡迎情侶、伴...

南市登革熱今增91例創單日最高紀錄 市長黃偉哲很憂心

台南市今天增加本土登革熱確診病例91例，創下今年單日最高紀錄，累積1781例，今日91例分布狀況為東區24例，永康區21...

台南市YouBike 2.0突破100萬人次 站點年底增至300站

台南市公共自行車YouBike 2.0今天使用人次突破100萬，而第100萬人次及前後各2名幸運兒，更可獲得YouBik...

雲林登革熱累計236例確診 全縣已7鄉鎮有疫

雲林縣本土登革熱今再增11例確定病例，全縣已有7鄉鎮出現確診個案，累計236例，因輕症病例無須住院可返家休養，有民眾抱怨...

台南議員評鑑15人獲優質 5新人上榜

台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第4屆第1次定期會議員評鑑結果，評選出15名優質議員，其中民進黨陳皇宇、朱正軒、黄肇輝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦