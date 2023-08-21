雲林再增11人確診登革熱 累計236例

雲林縣衛生局今天表示，新增11例本土登革熱確診，古坑鄉8例、斗六市2例、斗南鎮1例，皆有古坑活動史，已累計236例確診，籲請民眾配合防治工作，主動清除積水容器。

雲林縣衛生局長曾春美告訴中央社記者，今天新增11例確定病例，8例在古坑鄉，其他3例在斗六與斗南，都有古坑活動史。

曾春美說，登革熱疫情嚴峻，雲林縣已累計236例確診，其中古坑鄉有203例，持續針對相關區域化學防治。

曾春美提醒，近日常有急降雨，雨後易產生容器積水現象，易形成登革熱病媒蚊溫床，唯有落實「巡、倒、清、刷」，防疫從平時做起，才是解決病媒蚊孳生的根本之道。

曾春美強調，若未主動清除積水容器，查獲孑孓，登革熱疫情熱區古坑鄉荷苞村處新台幣6000元罰鍰，其他地區處3000元以上罰鍰。

嘉義縣府表示，竹崎鄉今天通報登革熱快篩陽性1案，有雲林古坑活動史，血清已送中央判定。縣內目前確診有6例。