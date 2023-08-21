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台南七夕愛之橋登場 這樣做鎖住愛情還可抽獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，還有機會獲贈市府準備的各項大獎。圖／南市觀旅局提供
明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，還有機會獲贈市府準備的各項大獎。圖／南市觀旅局提供

明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，台南市長黃偉哲今歡迎情侶、伴侶於8月22日至9月30日來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，且還有機會獲贈市府準備的各項大獎。

黃偉哲表示，這次精選全市7處適合見證永恆愛情的橋梁，邀請情侶上橋掛鎖，透過滿滿的儀式感，讓親友共同見證彼此的真心；還可以從橋為起點規畫順遊的旅程，品嘗情人大餐，採購台南的特色產品，在台南留下滿滿的回憶。

觀光旅遊局長林國華說，7處具有獨特風景的橋作為活動地點，包括以泥漿溫泉知名全國的關子嶺風景區的「戀の橋」、以荷蘭異國風光聞名的德元埤荷蘭村「鵲（雀）橋」、有著菱角與水雉自然美景的親子勝地葫蘆埤自然公園「連心橋」、充滿紅樹林生態及海風徐徐的婚攝美地雙春濱海遊憩區「望愛橋」、有台灣第一座水庫的虎頭埤風景區「月老橋」、以空山祭點亮龍崎星夜的虎形山公園「呢喃橋」，以及近年成為網紅超夯打卡點的七股遊客中心「心鎖橋」，都是風景優美的約會場域。

情侶只需到任一座愛之橋完成指定的2項任務，即有機會獲得好禮，請情侶於活動期間在橋上鎖上寫有兩人姓名的掛鎖，並留下幸福的合照，之後將合照上傳活動貼文留言處並同時標記5名好友，獲5個以上讚數，即可參與抽獎。

活動期間到台南住宿並上傳憑證，還可無條件額外增加1次抽獎機會。此次活動共有130個獎項，總價超過10萬元，除了有關嶺美食、溫泉兌換及折價券，還有德元埤荷蘭村浪漫星空下露營的兌換券，更有亞果帆船包船券，讓戀人搭乘絕美雙體帆船，體驗浪漫舒壓的海洋魅力。

參與活動的情侶還能即刻享受鄰近店家加碼優惠，活動期間憑雙人掛鎖合照至對應店家，即可享受店家提供的專屬優惠，包括龍崎竹炭故事館提供的竹炭除臭包、七股遊客中心成功鹽體驗館的鹽霜淇淋、葫蘆埤自然公園錢來也商店的菱角冰淇淋、葫畔空間的專屬相片、德元埤荷蘭村的9折優惠、雙春濱海遊憩區的優格果凍等。

活動期間還有「917在一起人氣同舟共濟獎」，參加活動的情侶在9月17日下午5點得到讚數最高的前10名，免抽獎馬上送9月24日台南運河獨木舟免費體驗資格，讓兩人的浪漫之旅更加豐富多彩。詳情請至活動臉書查詢。

明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，還有機會獲贈市府準備的各項大獎。記者鄭惠仁／攝影
明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，還有機會獲贈市府準備的各項大獎。記者鄭惠仁／攝影
明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，還有機會獲贈市府準備的各項大獎。記者鄭惠仁／攝影
明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，來台南上橋掛鎖，攜手鎖住愛情，還有機會獲贈市府準備的各項大獎。記者鄭惠仁／攝影

情侶 荷蘭

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